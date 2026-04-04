Grottaglie. Rassegna di pensieri e parole – prima edizione 2026. Presentazione di libri e incontri con gli autori

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Comune di Grottaglie Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione “Pagine di Puglia”

Rassegna di pensieri e parole – prima edizione 2026. Presentazione di libri e incontri con gli autori

Secondo appuntamento il 10 aprile con “Pelle notturna” di Stefano Gianfreda

Fino 12 giugno, sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio di Grottaglie (TA)

Un fluire di poesie brevi poste una accanto all’altra come frammenti di un’unica voce che cerca il senso della notte, dell’amore e della memoria. Prosegue con il libro “Pelle notturna”, scritto da Stefano Gianfreda, (Gianfranco Lisi edizioni, 2025), la rassegna “Pagine di Puglia”. L’appuntamento è venerdì 10 aprile, a Grottaglie, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. “Pagine di Puglia”, alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria e libraria avviata dal Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione. Fino al 12 giugno, comprende sette presentazioni di libri: parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio, di recente pubblicazione. La rassegna letteraria “Pagine di Puglia” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).

Dopo il primo incontro, in cui è stato presentato “Monologhi contro versi” dello psicologo Egidio Francesco Cipriano, la rassegna prosegue dando spazio al verso poetico. Interverranno: il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò; l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia; un rappresentante del Settore Cultura e Pubblica Istruzionedel Comune; Piero Aresta, Presidente del Presidio del Libro di Grottaglie; l’autore Stefano Gianfreda che dialogheràcon la docente Mariella D’Adamo. Durante l’incontro, ci saranno interventi e letture di brani del testo da parte di persone presenti nel pubblico o indicate dall’autore.

“Pelle notturna” di Stefano Gianfreda è una raccolta di poesie che rivela la voce più intima e personale dell’autore ma rappresenta, al contempo, valori e sentimenti universali. “La parola – è stato scritto del libro – diventa carezza, ferita, attesa: è ricerca di appartenenza, nostalgia che trova dimora nella bellezza dell’altro e nel cosmo. Ogni poesia si accende nel silenzio, un frammento di pelle che vibra alla luce delle stelle o si abbandona all’ombra della malinconia. Un percorso poetico che alterna delicatezza e impeto, fragilità e intensità, nell’eterna oscillazione tra solitudine e incontro. La notte diventa pelle viva, spazio fertile in cui l’amore si rinnova. Una raccolta che invita a farsi attraversare dalle parole come da un vento che scompiglia, accarezza e rigenera: lasciandosi abitare dalla bellezza semplice e necessaria che i versi custodiscono”.

Stefano Gianfreda, di Torricella (provincia di Taranto), laureato in Biotecnologie all’Università del Salento, è docente di Microbiologia nella scuola secondaria di secondo grado. Da sempre, però, è un grande appassionato di poesia e ha raccolto nella sua opera versi scritti nell’arco di oltre dieci anni.

“Rinnoviamo a tutti l’invito a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero – dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -. Dopo l’inaugurazione, molto partecipata, vogliamo continuare a coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario, ma è anche una rassegna dedicata alla forza della parola che può diventare racconto, custodire la memoria e invitare a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio. Sono sette appuntamenti per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina”.

I primi cinque appuntamenti sono programmati nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. Il programma prosegue il 10 aprile con la raccolta di poesie “Pelle notturna” di Stefano Gianfreda (Gianfranco Lisi edizioni, 2025); il 17 aprile sarà presentato il romanzo giallo “Non regalate pastiere a Pasqua” di Marcello Abrescia (Damster edizioni, 2025); il 5 maggio si terrà la presentazione del saggio “I manualetti per insegnare l’italiano nelle scuole elementari pugliesi del primo ‘900” di Antonio Scaglioso (Aletti editore, 2025); il 15 maggio appuntamento con “Oltre il tempo” di Anna Chiara Bruno (Besa Muci editore, 2025). Gli ultimi due appuntamenti si terranno al Castello episcopio, dalle ore 18: il 22 maggio sarà presentato “Casanova, il seduttore nobile” di Pierfranco Bruni (Solfanelli editore, 2025) e il 12 giugno chiuderà la rassegna “Rosario di mare” di Luisa Campatelli, racconto nell’antologia di Giulio Perrone editore “Ricettario pugliese” (2026), con letture dell’attrice Tiziana Risolo.

Grottaglie, 4 aprile 2026

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