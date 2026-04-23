“Grazie ancora per tutto quello che avete fatto per me”. La testimonianza di un cittadino. Riceviamo e pubblichiamo

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Assessore alla Sanità Regione Basilicata

Direttore Generale ASM

Direttore Generale AOR

Gentile amministrazione, desidero e scrivo questa mail per un apprezzamento.

Sono Davide Melidoro ho 33 anni, un volontario della protezione civile da sedici anni e un soccorritore dell’ambulanza privata Policoro Soccorso.

Volevo raccontare brevemente la mia esperienza di tanti mesi a Tinchi. Desidero esprimere la mia più sincera ammirazione per l’eccezionale assistenza e cura che ho ricevuto per il mio recente problema presso l’ambulatorio del vostro ospedale.

L’anno scorso nel mese di maggio ho avuto un crollo fisico dovuto allo stress con l’innalzamento della glicemia, mi recai al Pronto Soccorso di Policoro, dove per due settimane sono stato ricoverato nel reparto di medicina a causa di un infezione grave al piede, dove la diabetologa mi indirizza per un eventuale amputazione. Alle dimissioni mi dicono che dovevo recarmi a Potenza dal dottor Esposito primario della Chirurgia Vascolare della AOR di Potenza esperto nel piede diabetico, successivamente mi recai per effettuare un eco color doppler di controllo al distretto di Matera con un risultato vascolare nella norma.

A Potenza mi riconfermano che la situazione vascolare è nella norma. Dopo tanti giri a vuoto giungo presso l’ambulatorio delle lesioni cutanee di Tinchi guidato dalla dottoressa Garbetta che mi tranquillizza e dove da lì ho iniziato a fare le medicazioni e gli interventi sotto la supervisione del medici Garbetta, Trani ed Esposito. Finalmente sono guarito! Tutto questo per dire che la sanità che funziona c’è, e che ci sono persone che lavorano in silenzio dedicando anima e cuore nel lavoro che svolgono.

Chiedo che ai soprannominati medici sia data notizia del ringraziamento che gli porto e del loro valore professionale. Scrivo perché episodi come il mio siano valorizzati per far si che chi lavora in rete possa sentirsi sostenuto e riconosciuto.

Un ringraziamento speciale va anche allo Staff e all’infermiera Grazia Becci dell’ambulatorio di Tinchi che mi ha fatto sentire a mio agio in tutti i momenti della malattia, un lavoro che non è fatto solo di competenze tecniche, ma anche di un profondo impegno umano. Grazie di cuore per tutto ciò che fate ogni giorno con passione, competenza e umanità. Il vostro lavoro è un esempio per tutti, e sono onorato di poterlo dire veramente.

Grazie ancora per tutto quello che avete fatto per me.

DAVIDE MELIDORO

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