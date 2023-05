Condividi subito la notizia

L’Università degli studi della Basilicata è l’unico ateneo in Italia selezionato da Harley-Davidson per reclutare un Marketing Assistant del futuro. L’appuntamento è per martedì 23 maggio 2023, a Potenza, nell’aula magna del campus universitario di Macchia Romana (ore 14), quando il top management europeo della nota casa motociclistica statunitense incontrerà gli studenti di Economia per presentare l’opportunità di svolgere un’esperienza di tirocinio retribuita all’interno dell’azienda, lavorando per il dipartimento Marketing ed Eventi. I manager Francesco Vanni (Managing Director Italy, Spain & Portugal), Giacomo Marzoli (Marketing Manager Italy, Spain & Portugal) e Luca Bracco (Human Resources Manager Italy, France, Spain & Portugal) arriveranno a Potenza cavalcando le loro motociclette, che resteranno parcheggiate all’interno del campus, disponibili per i selfie. Nel corso dell’incontro, riservato agli studenti dell’Unibas, i manager racconteranno l’evoluzione delle strategie aziendali, con particolare attenzione alla gestione del brand in ottica comunitaria, toccando inoltre il tema della gestione delle risorse umane e dello smart working: “Si tratta – ha spiegato la docente di Gestione delle Imprese e di Marketing nell’Unibas, la prof.ssa Carla Rossi – di uno degli incontri con esponenti del mondo del lavoro che abitualmente organizziamo per gli studenti del Corso di Laurea in Economia per favorire il costante dialogo tra Università e professione. In questo caso, siamo particolarmente grati ai manager di Harley-Davidson per la disponibilità con la quale hanno accettato l’invito a raccontare ai nostri studenti le sfide quotidiane che un’impresa affronta nell’attuazione delle strategie di marketing e nella gestione delle risorse umane”. Il coordinatore dei corsi di studio in Economia dell’Unibas, il prof. Ferdinando Di Carlo, ha invece evidenziato che questa è ”una grande opportunità per i nostri studenti che potranno non solo ascoltare manager affermati, ma avere anche la possibilità di svolgere un tirocinio in una realtà internazionale. I rapporti con le aziende, e l’apertura di spazi di lavoro per i nostri iscritti rappresentano una delle priorità per il nostro Corso e per l’intero ateneo, su cui ci impegniamo quotidianamente”.

