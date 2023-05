Condividi subito la notizia

“Con i ragazzi dell’Istituto comprensivo ‘Fermi’ di Matera abbiamo provato l’emozione di liberare in volo un falco grillaio, immersi nelle meraviglie paesaggistiche e naturalistiche che caratterizzano l’intera area in contrada Parco dei Monaci. Una giornata utile anche a trasferire ai giovani allievi, in linea con i programmi scolastici, alcuni aspetti scientifici legati alla biodiversità presente nel Parco della Murgia Materana. Durante la visita al percorso didattico naturalistico allestito con i fondi dell’Accordo di programma InnGreenPaf finanziato dal Dipartimento regionale Ambiente, l’attenzione e la curiosità che hanno mostrato i piccoli testimonia la loro propensione a prendersi cura dell’ambiente in cui vivono e che sentono proprio”.

Lo comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commentando l’esperienza organizzata stamane dal Parco della Murgia Materana per sensibilizzare gli alunni lucani sui temi della salvaguardia e della valorizzazione del territorio.

