Venerdì 12 maggio 2023 dalle ore 16 è in programma all’Università del Salento la seconda edizione di “Orientathon”, giornata di orientamento organizzata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali rivolta alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. L’appuntamento è negli spazi degli edifici 5 e 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce).

«Anche quest’anno il nostro Dipartimento è lieto di ospitare gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori del territorio», dice il Direttore Mariano Longo, «Questa iniziativa è l’atto conclusivo dei nostri percorsi di orientamento ma anche un momento di festa, un’occasione importante per rafforzare lo spirito di socialità e quel senso di comunità che è fondamentale per vivere pienamente l’esperienza universitaria».

Dopo l’introduzione del Rettore Fabio Pollice e del Direttore Mariano Longo, “Orientathon” prevede una prima sessione dedicata agli “Orienta-Talk”, brevi lezioni in forma di “pillole disciplinari” tenute da diversi docenti dei corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento. A seguire, studentesse e studenti daranno vita a “Orienta-Mob”, un flashmob intitolato “Dancing is not a crime” e dedicato ai temi dell’integrazione, della parità di genere, della libertà e della pace. La giornata proseguirà con una festa animata dall’accompagnamento musicale della DiSUS Band, dei Salento Funk Orchestra, della BanziBand del Liceo Banzi di Lecce e dell’Orchestra del Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria. La serata si concluderà intorno alla mezzanotte con il dj set di Frankys.

Lecce, 10 maggio 2023

