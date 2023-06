Condividi subito la notizia



Borse di studio comunali, Green Card (bonus libri per neo 18enni del territorio) progetti proattivi per le politiche giovanili, iniziative della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze, supporto psicologico NEET in riferimento al progetto “Link!’’ di ANCI: queste sono le misure inserite nel Bilancio di Previsione, recentemente approvato in Consiglio Comunale, per il settore Politiche Giovanili per un totale di 24.750 € di risorse. Un incremento esponenziale rispetto al 2022.

<<Con queste misure vogliamo andare incontro alle ragazze e ai ragazzi del territorio, alle loro esigenze, stimolarli e riconoscerne i meriti – spiega il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre – attraverso le borse di studio, ad esempio, vogliamo premiare l’impegno profuso dai giovani che terminano le scuole superiori e coloro che già frequentano l’università.

Inoltre, vogliamo investire sulla cultura grazie al bonus libro per chi diventerà maggiorenne nel 2023 e sui lavori della Consulta dei Ragazzi, affinchè i componenti possano realizzare i progetti che hanno in mente.

Per quanto riguarda il progetto “Link!’’ destinato al contrasto del fenomeno NEET, siamo stati tra i 154 Comuni in tutta Italia a essere selezionati per partecipare all’apposito bando. Per questo, abbiamo inserito nel progetto candidato anche il supporto psicologico.

Inoltre, ricordo “Connessioni’’, progetto ideato dall’assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino e fortemente sostenuto dall’intera amministrazione con il preciso obiettivo di occupare il tempo dei giovani, dai 3 ai 17 anni, rendendoli partecipi in attività ricreative, culturali, formative e sportive. Un investimento complessivo pari a 200.000 euro, che ha permesso da gennaio 2023 a oggi la realizzazione di circa 180 iniziative.

Tutto questo dimostra la volontà dell’amministrazione comunale di Ginosa di investire sul futuro e sul benessere dei ragazzi e di creare una comunità più inclusiva e partecipativa. Siamo certi che queste misure avranno un forte impatto sulla crescita e sulla qualità della vita delle nuove generazioni>>.

