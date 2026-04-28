“Giornate della Legalità” – 28 e 29 aprile 2026Sala Parrocchiale “Mons. Zotta” – Palazzo Ducale

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Il Comune di Pietragalla, in collaborazione con il Comitato Feste 2026, promuove le “Giornate della Legalità”, in programma il 28 e 29 aprile 2026, nell’ambito dei festeggiamenti di San Teodosio e della tradizionale festa dei 18enni.

Due appuntamenti dedicati ai valori della legalità e della memoria, pensati come occasione di riflessione e crescita civile per l’intera comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il primo incontro, oggi martedì 28 aprile alle ore 18.00, dal titolo “Cento passi verso il futuro tra Legalità e Memoria”, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e sarà arricchito dalla presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, vittima di mafia. La sua testimonianza diretta offrirà un contributo profondo alla costruzione di una coscienza collettiva fondata sul rispetto delle regole e sull’impegno contro ogni forma di illegalità. A seguire, è prevista la consegna della Costituzione italiana ai neo 18enni, gesto simbolico che sancisce l’ingresso nella vita civile e democratica.

Il secondo appuntamento, mercoledì 29 aprile alle ore 09.30, dal titolo “A scuola di legalità”, sarà rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi “F. Giannone” e “Silvio Spaventa Filippi”. Un momento di confronto e approfondimento sui temi della giustizia e della responsabilità, che si concluderà con la proiezione del film “I cento passi”.

La presenza di Giovanni Impastato rappresenterà un’opportunità significativa per coinvolgere gli studenti in un percorso di consapevolezza, nella convinzione che proprio tra i banchi di scuola nasca il rispetto delle leggi e dei valori fondamentali della società.

IN ALLEGATO: locandina dell’evento

Per maggiori informazioni: 348 7425492

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