Genitori separati e diritto alla presenza: la sfida della bigenitorialità

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Anche in Basilicata è presente l’associazione “Papà separati” in sostegno di tutti i genitori separati che vogliono vivere la propria paternità e maternità con maggiore consapevolezza e partecipazione. Un modo per superare l’isolamento sociale e la riduzione del ruolo genitoriale.

Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione, in linea con le modificate condizioni sociali e con quanto stabilito nella recente Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia; tutelare gli interessi del minore garantendogli il diritto della presenza di entrambe le figure genitoriali; fornire un supporto morale, psicologico e legale a tutti coloro che vivono l’esperienza della separazione. E’ questa la mission dell’associazione “Papà separati”, nata a Milano e ora presente anche in Basilicata.

“Non è una questione di genere ma una battaglia di civiltà”; ha detto il referente lucano dell’associazione, Enrico Sodano, nella nostra rubrica Caleidoscopio.

Guarda l’intervista: Bigenitorialità: genitori separati e diritto alla presenza – AGR Basilicata

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