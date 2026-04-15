Furti nelle farmacie e tabaccherie. Sicurezza nel Comune di Policoro.

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“Intensificare i servizi di controllo del territorio, promuovere le misure di vigilanza passiva e implementare i sistemi di videosorveglianza del territorio è quanto dichiarato dal Prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi in mattinata presso il Palazzo del Governo.

Presenti all’incontro i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentati della Provincia e del Comune di Matera, il Sindaco del Comune di Policoro nonché i Presidenti provinciali di Federfarma e Federazione Italiana Tabaccai.

Al centro del confronto i recenti episodi di furto, attualmente oggetto di attività investigative, che hanno interessato farmacie e tabaccherie, ubicate nella città di Matera e in alcuni comuni della fascia jonica.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha evidenziato di aver già disposto – nell’immediato verificarsi degli episodi – la massima intensificazione dei servizi di controllo ordinari e straordinari del territorio, anche con l’ausilio del reparto prevenzione anticrimine di Potenza.

Sono altresì avviate proficue interlocuzioni con le organizzazioni di categoria, con lo scopo di realizzare un sistema di sicurezza integrata e partecipata che valorizzi il ruolo delle associazioni e il contributo dei cittadini.

Al riguardo, nel dare nuovo impulso agli impegni contenuti nel Protocollo dIntesa sulla Prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio” sottoscritto tra la Prefettura di Matera e la Federazione Italiana Tabaccai il 27 novembre 2024, le associazioni di categoria sono state sensibilizzate ad adottare o potenziare sistemi di controllo e misure di difesa passiva.

In particolare, nelle farmacie e nelle tabaccherie, si punta ad incrementare gli impianti di videosorveglianza, gli allarmi sonori e i dispositivi di pagamento elettronici, quali strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

Centrale, l’intervento del Sindaco di Policoro che ha rappresentato le preoccupazioni della comunità locale anche in ragione delle modalità di attuazione degli eventi criminosi, che interessano, sempre più, zone commerciali e centrali della città.

Strumento utile ad accrescere la sicurezza all’interno del comune sarà la piena operatività del Controllo di Vicinato, siglato il 19 febbraio 2025 tra la Prefettura di Matera e il Comune di Policoro, che mira a valorizzare anche il contributo dei cittadini Nelle attività di prevenzione e controllo secondo un modello integrato e partecipato di gestione della sicurezza.

Di particolare utilità sarà anche la prossima attivazione del sistema di videosorveglianza finanziato con risorse del PON legalità 2014-2020 che consentirà un capillare controllo e un più efficace contrasto a situazioni di illegalità nell’area del metapontino

Condivisa, infine, con le Forze di Polizia la necessità di intensificare i servizi di controllo e vigilanza sul territorio, anche in vista dell’imminente stagione estiva, con la programmazione di interventi straordinari che possano accrescere il livello di sicurezza reale e percepita.

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