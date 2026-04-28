Francavilla in Sinni: apertura campagna elettorale lista Comunità Futura

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Si è aperta, con un vero e proprio bagno di folla presso l’Agriturismo L’Agrifoglio, la campagna elettorale della lista Comunità Futura che si propone per la guida di Francavilla in Sinni con il candidato sindaco Avv. Pasquale Ciancia. All’incontro ha partecipato, tra gli altri, l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo.

Nel corso della serata e attraverso i vari interventi dei candidati e dell’Assessore, sono emerse le notevoli criticità delle aree rurali, acuitesi negli ultimi cinque anni, dalla viabilità in alcuni casi fatiscente alla carenza di servizi, tutti elementi che, in caso di vittoria, saranno attenzionati dalla nuova amministrazione comunale e dal sindaco futuro Pasquale Ciancia, di concerto con le numerose azioni messe in campo dalla Regione Basilicata per il tramite dell’Assessore Cupparo.

Le aree rurali non sono la periferia del nostro Comune – hanno ribadito tutti i relatori – ma il suo cuore pulsante, ascoltare chi vive e lavora qui è fondamentale per una gestione del territorio che non dimentichi e non lasci indietro nessuno.

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