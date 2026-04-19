Fragola Expo Basilicata 2026: Policoro pronta ad accogliere la seconda edizione di Fragola Expo Basilicata

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POLICORO – Tutto pronto per l’edizione 2026 di Fragola Expo Basilicata, l’evento che il 25 e 26 aprile 2026 farà di Policoro il salone a cielo aperto del gusto, dell’intrattenimento e dell’innovazione agricola. Tra Piazza Segni e Piazza Aldo Moro, il meglio dell’agricoltura della Basilicata, rappresentata dalla Fragola della Basilicata IGP, si mette in mostra su un’area espositiva di circa 20mila metri quadrati, coinvolgendo 100 espositori, aziende leader del settore e visitatori professionali.

La Basilicata è il primo produttore italiano di fragole con 1200 ettari, oltre 500mila i quintali prodotti e più di 150 milioni di euro di fatturato complessivo. Stime economiche già in crescita con l’arrivo della certificazione IGP, formalmente ottenuta nell’ottobre del 2025 dopo l’iter avviato dal Comitato promotore presieduto da Salvatore Pecchia e composto dalle Organizzazioni di Produttori.

Donato Antonio Sabato, presidente dell’Associazione organizzatrice Fragola Expo Basilicata, lancia la sfida: “Torniamo a Policoro con un format consolidato, Fragola Expo Basilicata oltre ad essere un’esposizione è anche un luogo di incontro fra i player del settore e dell’indotto con il coinvolgimento diretto dei consumatori.

Sabato ha aggiunto: “Sarà anche un eccezionale momento di confronto sui traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri che vedranno impegnate le aziende, le Organizzazioni di produttori, le rappresentanze e le istituzioni”.

Il taglio del nastro in programma alle 20.00 del 25 aprile, vedrà protagonisti i sindaci di Policoro e Scanzano Jonico, Enrico Bianco e Pasquale Cariello, insieme con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala e il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, autorità civili e componenti dell’associazione Expo Fragola Basilicata.

Enrico Bianco : “vi aspettiamo a Fragola Expo Basilicata, vetrina autorevole e qualificata che ha come protagonista assoluta la nostra fragola della Basilicata IGP.

Un weekend chiave che apre le porte del litorale jonico e attira i primi turisti, lanciando in anticipo l’estate del Metapontino”.

Pasquale Cariello: “questa rassegna rafforza l’identità comune e premia il gioco di squadra tra istituzioni e imprese. È il giusto tributo alla passione dei coltivatori e alla voglia di fare della nostra gente. Uniti, diamo valore a un frutto unico che rende fiera tutta la Basilicata”.

INTRATTENIMENTO

Fragola Expo basilicata ospiterà momenti tecnici e di intrattenimento di qualità.

Sabato 25 alle 16.00 saranno aperti gli stand, alle 19.30 inizieranno le incursioni musicali della ContourBand, poi il taglio del nastro in programma alle 20.00. Seguirà alle 21.00 l’esibizione del comico Nello Iorio e poi ancora musica lungo le vie dell’Expo.

Il 26 Aprile il pomeriggio si aprirà con il concorso di bellezza nazionale Miss reginetta d’Italia, e prima edizione di Miss Fragola Expo Basilicata, a seguire spazio all’intrattenimento con gli Artisti di Strada, alle 22.00 lo spettacolo con la partecipazione straordinaria del comico Dino Paradiso.

PANEL “FRAGOLA DELLA BASILICATA IGP”

Fra i momenti di approfondimento, il 26 Aprile alle 20,00 Fragola Expo Basilicata

ospiterà il panel dal titolo “Certificazione, tutela e nuove opportunità per il territorio” dedicato alla Fragola della Basilicata IGP.

I lavori saranno introdotti dai saluti dei sindaci di Policoro e Scanzano Jonico, Bianco e Cariello, e dal presidente del comitato promotore Fragola della Basilicata IGP, Salvatore Pecchia.

Quindi, spazio ai relatori: Alberto Albertini, responsabile ricerca e sviluppo CCPB. Alberto Improda, amministratore delegato di Improda Studio.

Eleonora Iacovoni, direttore generale per la promozione della qualità del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le conclusioni istituzionali saranno affidate a Carmine Cicala, assessore alle politiche agricole e forestali della Regione Basilicata.

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