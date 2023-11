MATERA. 4 NOVEMBRE 2023, GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Condividi subito la notizia

Sabato 4 novembre 2023 con inizio alle ore 10.30 si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera. Presenzieranno alla cerimonia il Prefetto di Matera, Dott. Sante COPPONI, le Autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nella circostanza, il Prefetto, accompagnato dalle citate autorità deporrà una corona al cippo di via Lucana e, successivamente, al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, nel corso di una solenne cerimonia. Durante la celebrazione, sarà schierato un reparto di formazione composto da una rappresentanza delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Corpi di polizia, della C.R.I., dei VV.FF. e delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato; sarà inoltre data lettura dei messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal Ministro della Difesa, e seguiranno gli interventi del Presidente della Provincia, del Sindaco di Matera, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti della Consulta Studentesca.

Alle ore 17.00, la bandiera issata nel corso della cerimonia mattutina, verrà ammainata da una rappresentanza di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Inoltre, come negli anni precedenti, nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte”, dalle ore 9 alle ore 13 dello stesso giorno verrà aperta al pubblico la caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Matera, sita in Via Dante n. 17, dove scolaresche e cittadini potranno accedere per visitare la struttura con le sue articolazioni, visionare filmati istituzionali, e vedere dal vivo gli automezzi e i motoveicoli in dotazione ai Carabinieri.

…

Hits: 7