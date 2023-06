Condividi subito la notizia

La Polizia di Stato di Matera sta svolgendo, questa mattina in questo Capoluogo, un servizio di sensibilizzazione, rivolto ai cittadini, sui pericoli in cui si incorre quando si effettuano acquisti online, fornendo alcuni suggerimenti utili per navigare in rete e comperare prodotti in sicurezza.

Se da un lato, infatti, gli acquisti online, infatti, per svariate ragioni sono sempre più diffusi – come la possibilità di comprare in qualunque momento del giorno e della notte, il risparmio di tempo rispetto al recarsi fisicamente in un punto vendita, l’opportunità di approfittare di offerte a basso costo – dall’altro, però, sono frequenti le segnalazioni e le denunce per il c.d. reato di “truffa online”.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni – che è una specialità della Polizia di Stato preposta al contrasto del crimine informatico in genere e di altre frodi con particolare connotazione informatica – grazie anche all’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, ha messo a punto, pertanto, una serie di informazioni e di suggerimenti per evitare di incorrere in potenziali truffe mentre si effettuano acquisti su internet.

Gli agenti che espletano il servizio di Poliziotto di Quartiere e personale della locale Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) stanno divulgando questa mattina – per strada e presso centri ed esercizi commerciali della città – un volantino contenente suggerimenti utili per effettuare in sicurezza gli acquisti in rete.

Hits: 6