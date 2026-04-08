Festival “Chièdiscena”: presentata la nona edizione nella sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari

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Dal 12 al 18 aprile Gioia del Colle ospiterà il ricco programma di spettacoli, performances ed eventi proposto dall’associazione Sic! ProgettAzioni Culturali con il coinvolgimento di artisti, istituti scolastici e associazioni culturali

Questa mattina, nella sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, è stata presentata la nona edizione del Festival “Chièdiscena”, cantiere delle arti dello spettacolo che, dal 12 al 18 aprile 2026, vedrà brillare il talento di tanti giovani sul palco del Teatro comunale Rossini e negli ambienti del Castello normanno svevo di Gioia del Colle.

La rassegna, promossa dall’associazione Sic! ProgettAzioni Culturali e patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Gioia del Colle, dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia – Castello Svevo di Bari e dal Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle, spazierà dal teatro alla danza, animando luoghi iconici della città con spettacoli realizzati da scuole secondarie di secondo grado e associazioni culturali provenienti da tutta Italia, coreografie, incursioni urbane, residenze teatrali, percorsi di visione critica e performances di artisti e artiste di fama nazionale e internazionale.

Il ricco programma di eventi, curato dal direttore artistico Maurizio Vacca, è il risultato finale di un attento lavoro di ricerca e selezione, di attività laboratoriali e di percorsi di formazione che, da ottobre 2025, hanno coinvolto studentesse e studenti dell’IISS Licei “Canudo-Marone” – ITI “Galilei” di Gioia del Colle, dell’IISS “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti e dell’IISS “Majorana-Laterza” di Putignano.

A segnare l’inizio dell’edizione 2026 del Festival, sostenuta anche da Fita – Federazione italiana del teatro e delle arti, Casa dello Spettatore di Roma, Rotary Club Acquaviva delle Fonti – Gioia del Colle e Università della Terza Età e del Tempo Libero di Gioia del Colle, sarà lo spettacolo “Carpe Diem”, rilettura del film “L’attimo fuggente” di Peter Weir che sarà proposta domenica 12 aprile, ore 20:30, al Teatro comunale Rossini.

Ai consueti matinée per le scuole secondarie di secondo grado si affiancheranno lo spettacolo “Miss Lala al Circo Fernando” con la storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, Marigia Maggipinto (martedì 14 aprile, repliche previste al Castello normanno svevo alle ore 16:30, 17:30 e 18:30), l’evento “Ludocamper-Lumaca in viaggio” (martedì 14 aprile, sul piazzale antistante al Teatro comunale Rossini, dalle ore 18:00 alle ore 21:30), l’incursione urbana “Cosa ti muove. Il gesto di Lindsay Kemp…” a cura della danzatrice e coreografa Daniela Maccari (giovedì 16 aprile, ore 17:00, in piazza Plebiscito) e lo spettacolo “Barbie e Ken” del Teatro La Fuffa (venerdì 17 aprile, ore 21:00, al Teatro comunale Rossini).

Le sette giornate del festival saranno accompagnate dallo slogan “Cosa ti muove”, scelto per far scaturire una profonda riflessione tra i giovani sulla necessità di prestare ascolto alle passioni, di dare priorità alle emozioni e di assecondare le urgenze espressive nella realtà odierna.

Sarà la performance “Kindergarten”, in programma sabato 18 aprile, ore 21:00, al Teatro comunale Rossini, a far calare il sipario sulla nona edizione di “Chièdiscena”.

Nel corso della conferenza stampa, moderata dal giornalista Gianluca Falcone, sono intervenuti il sindaco del comune di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, il direttore del Museo Archeologico Nazionale e del Castello normanno svevo di Gioia del Colle Fabio Galeandro, la dirigente dell’IISS Licei “Canudo-Marone” – ITI “Galilei” di Gioia del Colle Giovanna Cancellara, il dirigente dell’IISS “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti e dell’IISS “Majorana-Laterza” di Putignano Rocco Fazio, il socio del Rotary Club Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle Giuseppe Nettis e il direttore artistico del Festival Maurizio Vacca.

“Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere l’associazione Sic! Progettazioni Culturali nella realizzazione di una nuova edizione del Festival “Chièdiscena” – dichiara il sindaco Giovanni Mastrangelo –. Crediamo fortemente in questa manifestazione che, ancora una volta, apre le porte della nostra città a tantissimi giovani provenienti da più parti d’Italia, dalla Spagna e dalla Croazia. Attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali, percorsi di formazione e numerosi eventi, la rassegna esalta il loro talento e dà un contributo importante alla loro formazione. Siamo pronti a vivere una settimana all’insegna del teatro, della danza e della socialità, ricca di spettacoli, performances e iniziative dall’alto valore artistico e culturale. Colgo l’occasione per ringraziare la presidente dell’associazione Anna Maria Stasi e il direttore artistico Maurizio Vacca per il grande impegno profuso nell’organizzazione del Festival, che si può considerare uno degli appuntamenti culturali più importanti e più attesi a Gioia del Colle”.

“Quest’anno il Festival Chièdiscena raggiunge l’importante traguardo della nona edizione – afferma lo staff dell’associazione Sic! ProgettAzioni Culturali -. Il cantiere delle arti dello spettacolo dedicato alle giovani generazioni ospiterà spettacoli in matinée realizzati da scuole superiori e associazioni culturali provenienti da tutta Italia, spettacoli serali con compagnie professioniste, incursioni urbane, residenze artistiche, percorsi di visione critica, occasioni di incontro e approfondimento con operatori del settore. Attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni del territorio, puntiamo ad allenare i giovani in età compresa tra 14 e 25 anni a riconoscere e a praticare i valori educativi e culturali del teatro, contribuendo così alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli. Il nostro obiettivo è quello di stimolare la riflessione e il dibattito, favorire l’incontro tra giovani provenienti da diverse realtà e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapporto fondamentale tra teatro e scuola. Vi aspettiamo al Festival. Non mancate”.

Per ulteriori informazioni sul Festival e prenotazioni relative agli spettacoli è possibile rivolgersi all’associazione “Sic! Progettazioni Culturali”.

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