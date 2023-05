Condividi subito la notizia

Nell’iter di approvazione della legge di bilancio, ho presentato un emendamento per la corresponsione di 100.000 euro al comune di Ripacandida per l’organizzazione delle “Giornate giottesche”.

Come noto, il comune di Ripacandida vanta la bellissima chiesa dedicata a San Donato, uno dei luoghi sacri più belli della regione. Il santuario possiede una serie di affreschi che, per grandiosità della raffigurazione, temi e tecnica, sono stati assimilati a quelli della Basilica superiore di Assisi e sono attribuiti ad un allievo della scuola giottesca, tanto da far guadagnare a Ripacandida la denominazione di “Assisi Lucana”.

In linea con quanto accade in tante altre regioni d’Italia, che valorizzano affreschi ed opere di pittori della scuola di Giotto, ritengo sia utile creare e valorizzare percorsi turistici ad hoc. Pertanto, l’idea di creare le “giornate giottesche” mira a consentire la creazione di adeguate indicazioni per i visitatori, di strumenti innovativi e tecnologici per la migliore comprensione e fruizione delle opere, di strutture e servizi per un “turismo accessibile” a disposizione di persone con disabilità.

Si prevede, inoltre, di finanziare eventi e convegni a tema nelle “giornate giottesche”, allo scopo di creare flussi turistici, anche a beneficio dell’intero territorio regionale.

L’iniziativa mira a far entrare Ripacandida nel circuito degli “itinerari giotteschi” che altre regioni hanno già realizzato, favorendo l’organizzazione di viaggi e visite guidate attraverso i luoghi in cui la scuola giottesca ha fatto breccia. Mediante siti internet interattivi, infatti, è possibile visualizzare e creare l’itinerario più adatto alle preferenze del visitatore, dando visibilità a luoghi meno conosciuti e favorendo uno scambio turistico tra le regioni.

Per la realizzazione di questo grande evento, ho presentato un emendamento alla Legge di bilancio che il Consiglio Regionale si appresta ad approvare, finalizzato ad assegnare al Comune di Ripacandida risorse finanziarie per un valore di 100.000 euro.

Credo che lo sviluppo di un territorio passi anche attraverso la valorizzazione delle bellezze artistiche e del turismo e che questa iniziativa rappresenti una grande occasione per dare a Ripacandida il lustro e la visibilità che merita.

Gianni Leggieri

Consigliere Regionale

