Condividi subito la notizia

Si terrà domani, giovedì 25 maggio, alle ore 11.30, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari (in via Dioguardi, a Poggiofranco), la sigla della convenzione tra il Comune di Bari e la Procura della Repubblica di Bari, per l’attivazione del Progetto di Utilità Collettiva (PUC) “Il cittadino e la Giustizia” che vedrà impegnati 42 percettori del Reddito di cittadinanza in attività di supporto agli uffici della Procura.

A siglare la convenzione il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del Lavoro Eugenio Di Sciascio e il Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi.

Si tratta della seconda Convenzione sottoscritta fra le parti, nell’ambito dello stesso avviso pubblico PUC del Comune di Bari, che segue il PUC “Insieme per la giustizia” avviato nel novembre 2021 e conclusosi il 14 aprile 2023 con il coinvolgimento di 113 percettori del Reddito di cittadinanza.

Hits: 2