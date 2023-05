Condividi subito la notizia

Il 30 aprile è scaduta la proroga dell’affidamento del servizio del centro diurno per minori nel Comune di Pisticci.

Nonostante l’allarme lanciato nei giorni scorsi, ad oggi nessun riscontro è pervenuto dall’ amministrazione comunale.

Il centro diurno per minori svolge un’importante ruolo nell’affrontare il disagio minorile attraverso importanti azioni concrete (piano educativo individuale), mirate a prevenire o sanare il fenomeno della dispersione scolastica, a favorire un miglior rapporto dei minori con la scuola e a facilitare l’integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi.

Si tratta di una struttura di fondamentale importanza per il territorio, considerati anche agli effetti occupazionali e di realizzazione professionale ad essa riconducibili.

Facciamo appello al Comune di Pisticci affinché si faccia parte attiva nei confronti della Regione Basilicata chiedendo uno stanziamento di fondi per continuare l’attività del centro e nelle more si faccia carico della proroga del servizio con fondi di bilancio.

Lista dei Cittadini

