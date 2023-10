Condividi subito la notizia

C’è anche Leonardo Gorgoglione, 79 anni di Potenza, attuale presidente dei Federpensionati Coldiretti di Basilicata, nel consiglio nazionale dei Senior della più grande organizzazione agricola italiana. Un ingresso avvenuto in concomitanza con la rielezione di Giorgio Grenzi, 74 anni, di Modena, alla presidenza dei Senior Coldiretti. Tra le priorità da affrontare dalla nuova dirigenza c’è la necessità di tagliare le liste di attesa per esami e visite per una delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione italiana, che è quella degli anziani sopra i 70 anni Con 10,5 milioni di anziani è fondamentale. “Non possiamo dimenticare che 1 anziano su 2 nell’ultimo anno in Italia secondo l’Istat ha dovuto andare al pronto soccorso per problemi di salute” ha ricordato Grenzi nel sottolineare che “si tratta di un segnale allarmante che evidenzia ancora di più la necessità di investire sui servizi sanitari considerando il buco enorme sula prevenzione lasciato dagli anni del Covid con liste d’attesa infinite, carenze su controlli e prevenzioni e costi enormi per le viste specialistiche private”. Nel 2022 la spesa sanitaria delle famiglie ha superato i 41 miliardi di cui quasi il 50% proprio per visite specialistiche, diagnostica e servizi paramedicali per infermieri, fisioterapisti o psicologici, solo per citarne qualcuno. “Per questo è strategica la legge sull’invecchiamento attivo” ha ricordato Grenzi nell’evidenziare che “i pensionati sono una risorsa di questo Paese più di una famiglia italiana su tre (34%) sono proprio i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all’attività lavorativa”.

Potenza 6 ottobre 2023

