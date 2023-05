Condividi subito la notizia

Più di cinquecento i partecipanti alla seconda edizione della Festa della transumanza organizzata domenica a Picerno da Coldiretti Basilicata, Campagna Amica, Coldiretti Giovani Impresa, Ara Basilicata e Comune di Picerno. Dopo l’arrivo degli animali e il raduno nell’area mercato, i pascoli si sono diretti a Monte Li Foj , mentre in tarda mattinata sono stati allestiti stand gastronomici, musica live e laboratori didattici, che hanno visto inoltre la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Galella, alla sua prima uscita pubblica, dopo il nuovo incarico in seno alla Giunta regionale. “E’ stata anche quest’anno una festa riuscitissima che ha visto la presenza di molta gente del posto, ma soprattutto di visitatori arrivati anche da fuori regione – sottolinea il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani – un grande successo per il quale dobbiamo ringraziare l’Ara di Basilicata, Matteo Marchetto, giovane allevatore di podoliche, lo staff Coldiretti, e l’assessore all’agricoltura Alessandro Galella per la sua presenza a significare l’attenzione per il settore zootecnico di Basilicata”. Fondamentale per la riuscita dell’evento, l’apporto dato dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata. “ Siamo contenti del lavoro che si sta portando avanti nella valorizzazione di una pratica, qual è quella della transumanza, essenziale per mantenere la rusticità della razza podolica – evidenzia il direttore regionale dell’Ara, Franco Carbone – un evento che è stata anche un’occasione per dare valore ad una pratica, quella della transumanza che ricopre ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità vegetale e animale”. Prezioso è stato l’apporto dato dagli chef dell’Unione regionale cuochi lucani, con il presidente Antonio Zazzerini, che hanno deliziato i tanti visitatori con piatti preparati al momento, utilizzando la carne di podolica. Nel corso della festa raccolte numerose firme a sostegno della petizione contro il cibo sintetico promossa dalla Coldiretti.

Potenza 29 maggio 2023

