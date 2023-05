Condividi subito la notizia

“Dal Green Deal europeo, che già aveva puntato sull’idrogeno verde quale strategia per il raggiungimento della neutralità delle emissioni di CO2, al recente REPowerEU, l’idrogeno è presente come attore chiave per l’attuazione dei piani di decarbonizzazione ed indipendenza energetica”. Lo ha ribadito l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Rotondella, al centro Enea, al seminario di alta formazione sul tema “Prospettive di sviluppo e di penetrazione del vettore idrogeno”. “Anche il Pnrr italiano ha deciso di incentivare la produzione di tale vettore energetico promuovendone la produzione locale e l’uso nell’industria e nel trasporto, con la creazione delle cosiddette ‘hydrogen valleys. Risale a qualche mese fa – ha aggiunto Latronico – la pubblicazione dell’Avviso pubblico, promosso dal Mase e recepito dalla Basilicata, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, finanziato nell’ambito della Missione 2 del Pnrr. La dotazione finanziaria prevista per la Regione Basilicata ammonta 18,5 milioni di euro. Le proposte progettuali presentate sono state 12, classificando la nostra regione tra quelle con il più alto numero di candidature. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento – ha ricordato l’assessore regionale – è stata approvata nei termini previsti dall’Avviso portando, così, a termine l’iter avviato dal Governo con efficienza e celerità. Sei le proposte progettuali che hanno superato la valutazione tecnica della Commissione, allo scopo nominata, per un totale di oltre 50 milioni di Euro di investimenti richiesti. Allo stato attuale sono 2 i progetti interamente finanziabili ed un terzo agevolabile solo parzialmente, per esaurimento dei fondi, anche se ho sollecitato,d’intesa con il presidente Vito Bardi , il ministro della Transizione energetica, Pichetto Frattin , perché siano assegnate risorse aggiuntive alla Regione per ottenere il finanziamento dei sei progetti ammessi. E’ bene ricordare che la Basilicata è tra le Regioni bandiera che hanno siglato un protocollo con il Governo Draghi e riceverà, per il proprio progetto pilota di produzione di idrogeno verde, 10 milioni di euro aggiuntivi. Le misure messe in campo e i risultati ad oggi ottenuti – ha concluso Latronico – confermano il massiccio sforzo profuso dall’amministrazione regionale per accelerare la transizione ecologica, avviando modelli di crescita sostenibile”. Latronico ha infine annunciato che” in un dialogo con il direttore generale di Enea , Giorgio Graditi, abbiamo convenuto di lanciare la convocazione e lo svolgimento nei prossimi mesi della conferenza regionale dell’energia di Basilicata, da svolgersi nel centro di ricerca di ‘Trisaia’ di Rotondella”.

Hits: 1