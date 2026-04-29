El Dipita e Augusto Burzo: un’intesa ritrovata nel nuovo singolo “L’illusione che ho”

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Disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio 2026 Il panorama dell’indie pop italiano si prepara ad accogliere “L’illusione che ho”, il nuovo singolo nato dalla sinergia tra El Dipita e Augusto Burzo, in uscita l’8 maggio 2026. Il brano rappresenta l’evoluzione di un legame ar s co profondo, capace di fondere il cantautorato moderno con atmosfere lo-fi ambient ricercate. Un sodalizio nato nel 2012 La collaborazione tra Giuseppe e Augusto ha radici lontane: i due si incontrano musicalmente nel 2012, dando inizio a un percorso crea vo che, dopo una pausa di alcuni anni, si è ritrovato oggi con una nuova e consapevole maturità.

Augusto Burzo (Musica e Produzione): Tas erista classe 1993 e “ar giano della musica”, Augusto muove i primi passi nel 2008 tra cover band e palchi lucani. La sua esperienza tecnica e la cura per il suono definiscono il tappeto sonoro etereo e ambientale del brano.  El Dipita (Testo e Voce): Pseudonimo di Giuseppe Di Pisa, cantautore pis ccese nato a Policoro nel 1998. Con un passato che lo ha visto aprire i concer di ar s come Pierdavide Carone e Sud Sound System, El Dipita f irma un testo inmo che scava nelle fragilità umane. Il brano: Tra ombre urbane e ricerca interiore “L’illusione che ho” esplora il contrasto tra la realtà tangibile e ciò che resta ancora da scoprire. Il testo rifle e sulla difficoltà di esporsi e sulla tendenza al giudizio facile, contrapponendo al “ronzio di mosche” della società un’inquietudine fisica, descri a come un “covo di ragni” nello stomaco. Il ritornello funge da manifesto del proge o: “Quel che mi riconosco / È solo ciò che ancora non conosco / L’illusione che ho / Racchiusa in tu o quello che ancora non so” L’este ca della coper na, un sugges vo sca o in bianco e nero che ritrae un lampione solitario nell’oscurità urbana, richiama perfe amente le sonorità lo-fi e il mood riflessivo della traccia.

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