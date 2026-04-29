El Dipita e Augusto Burzo: un’intesa ritrovata nel nuovo singolo “L’illusione che ho”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio 2026 Il panorama dell’indie pop italiano si prepara ad accogliere “L’illusione che ho”, il nuovo singolo nato dalla sinergia tra El Dipita e Augusto Burzo, in uscita l’8 maggio 2026. Il brano rappresenta l’evoluzione di un legame ar s co profondo, capace di fondere il cantautorato moderno con atmosfere lo-fi ambient ricercate. Un sodalizio nato nel 2012 La collaborazione tra Giuseppe e Augusto ha radici lontane: i due si incontrano musicalmente nel 2012, dando inizio a un percorso crea vo che, dopo una pausa di alcuni anni, si è ritrovato oggi con una nuova e consapevole maturità.
Augusto Burzo (Musica e Produzione): Tas erista classe 1993 e “ar giano della musica”, Augusto muove i primi passi nel 2008 tra cover band e palchi lucani. La sua esperienza tecnica e la cura per il suono definiscono il tappeto sonoro etereo e ambientale del brano. El Dipita (Testo e Voce): Pseudonimo di Giuseppe Di Pisa, cantautore pis ccese nato a Policoro nel 1998. Con un passato che lo ha visto aprire i concer di ar s come Pierdavide Carone e Sud Sound System, El Dipita f irma un testo inmo che scava nelle fragilità umane. Il brano: Tra ombre urbane e ricerca interiore “L’illusione che ho” esplora il contrasto tra la realtà tangibile e ciò che resta ancora da scoprire. Il testo rifle e sulla difficoltà di esporsi e sulla tendenza al giudizio facile, contrapponendo al “ronzio di mosche” della società un’inquietudine fisica, descri a come un “covo di ragni” nello stomaco. Il ritornello funge da manifesto del proge o: “Quel che mi riconosco / È solo ciò che ancora non conosco / L’illusione che ho / Racchiusa in tu o quello che ancora non so” L’este ca della coper na, un sugges vo sca o in bianco e nero che ritrae un lampione solitario nell’oscurità urbana, richiama perfe amente le sonorità lo-fi e il mood riflessivo della traccia.
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