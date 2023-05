Condividi subito la notizia

Il Presidente della Sezione Legno Arredamento di Confapi Matera, Luca Colacicco, esprime soddisfazione per il successo ottenuto dalle aziende materane a Interzum 2023, la principale fiera della subfornitura del mobile, in svolgimento a Colonia dal 9 al 12 maggio.

All’importante appuntamento internazionale sono presenti Alfatex Italia Srl, guidata da Giovanni Fiorentino, specializzata nella produzione di tessuti laminati di alta qualità, e RF Group Spa, dell’imprenditore Roberto Paolicelli, azienda giovane e innovativa impegnata nella produzione di componenti in metallo per tutto il settore dei mobili imbottiti, oltre a una vasta gamma di complementi d’arredo.

Dopo il successo delle nostre aziende presenti alla fiera del mobile di Milano sono orgoglioso di vedere ancora una volta il nostro territorio protagonista – dichiara il Presidente Colacicco. Rivolgo ad Alfatex Italia e a RF Group un augurio speciale affinché i risultati possano essere sempre positivi.

Colonia ospita i maggiori protagonisti dell’industria della subfornitura dell’industria del mobile e dell’interior design a livello internazionale. Solitamente è proprio a Interzum che nascono le nuove tendenze in fatto di design e arredamento di spazi abitativi e lavorativi. Si tratta, infatti, della manifestazione più importante al mondo, la più visitata sia per i macchinari che per le materie prime, con oltre 1600 espositori.

Le nostre aziende – conclude il Presidente Colacicco – hanno stipulato contratti con clienti di Paesi UE ed extra UE cui hanno presentato prodotti altamente innovativi come, per esempio, un rivestimento bio-based all’83% per Alfatex che fornisce i settori del mobile imbottito, medicale, marine, automotive, contract, green bio-based e upholstery. Altrettanto dicasi per RF Group, ormai diventata un’autorità nel settore dei componenti e accessori per mobili e imbottiti, tra cui piedini, slitte braccioli, accessori e finiture d’arredo.

Matera, 11 maggio 2023

Confapi Matera

Ufficio Stampa

