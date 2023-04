Condividi subito la notizia

“In pochi mesi, dopo anni di silenzio, il governo Meloni con il decreto ministeriale del 14 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile, è riuscito a sbloccare i fondi per la formazione continua di lavoratori in cassa integrazione. I percorsi devono contemplare le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria. Devono prevedere modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore anche attraverso servizi di individualizzazione, o validazione delle competenze. I percorsi formativi saranno strutturati non per ‘materie da studiare’, ma per ‘cose da saper fare’. Le risorse devono essere destinate al finanziamento di percorsi per l’incremento delle professionalità di lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di un reale supporto alla conservazione del lavoro. Un cambio di paradigma atteso da tempo. Esprimo, quindi, un grande apprezzamento per lo sblocco di queste importanti risorse. Ma anche per nuovo approccio che, ne sono certo, farà bene all’occupazione e, più in generale, al mondo del lavoro”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.

