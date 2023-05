Condividi subito la notizia

Esprimono soddisfazione, in una nota congiunta, il Senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa e il coordinatore provinciale Giuseppe Giuzio, per l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’emendamento alla legge di stabilità voluto dalla maggioranza che ridetermina, in termini incrementali e significativi, i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati.

“Stiamo attenzionando la questione da mesi” ha commentato il senatore Rosa, aggiungendo che “le Aziende sanitarie locali dovranno conseguentemente procedere all’adeguamento finanziario dei contratti con le strutture private accreditate. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che sancisce inequivocabilmente l’interesse pubblico della assistenza sanitaria; pertanto tutte le forme di partnership con il privato non possono che aumentare e qualificare ulteriormente la tutela dell’interesse generale”. “Avevamo fortemente promosso questo emendamento”, ha aggiunto il coordinatore provinciale di FdI Giuzio, “certi che il superamento dei tetti di spesa sia funzionale al recupero delle prestazioni non erogate e che hanno generato le, tristemente note, liste d’attesa che tanti cittadini e malati sono costretti a subire a discapito della loro condizione di salute. In questo senso la sanità pubblica e quella privata sono due facce della stessa medaglia che, in maniera complementare, svolgono un servizio fondamentale nell’interesse dei cittadini.”

