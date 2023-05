Condividi subito la notizia

“Sono sei gli emendamenti a firma mia e del gruppo consiliare di FdI, dalla grande valenza sociale e portatori di importanti vantaggi per l’intera collettività lucana, approvati con la legge bilancio regionale” . Ad annunciarlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. “In primis le disposizioni in materia di persone anziane nelle strutture residenziali, laddove è previsto un cospicuo riconoscimento economico a favore delle strutture in questione nel limite massimo del 20% dei posti letto attivati nella singola struttura. Con l’approvazione dell’emendamento – spiega Quarto – si permetterà un complessivo e sostanziale miglioramento delle condizioni di assistenza sanitaria a favore sia di pazienti non autosufficienti che di pazienti allettati. Importante riconoscimento, poi, è stato ottenuto nel settore della pastorizia, infatti la legge regionale n. 54 del 30 novembre 2021 non disponeva a tutt’oggi di alcuna risorsa finanziaria per il perseguimento delle finalità in essa previste, malgrado con la suddetta normativa era stata riconosciuta come patrimonio regionale. Da evidenziare inoltre che l’Unesco stesso, aveva da tempo riconosciuto due tipi di transumanza: quella orizzontale nelle regioni pianeggianti e quella verticale tipica delle aree di montagna. La pastorizia pur riconosciuta nella sua complessità come importante strumento di valore culturale e quindi espressione di una tradizione che ha modellato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi non poteva usufruire di alcun adeguato finanziamento economico. Da oggi, invece, grazie all’approvazione dell’emendamento in questione – aggiunge il consigliere regionale – è prevista a favore dell’intero settore la possibilità di utilizzare una cospicua somma. Medesimo discorso vale anche per l’approvazione del sub emendamento che prevede la possibilità di corsi di formazione per casari. Il positivo risultato è stato ottenuto grazie anche all’impegno profuso dall’assessore alle Attività Produttive Alessandro Galella. Altro importante emendamento attiene al contributo straordinario stanziato a favore del comune di Brindisi di Montagna per la rigenerazione della sentieristica storico-rurale. Tale provvedimento – evidenzia Quarto – si rende necessario al fine di sostenere con un contributo una tantum, dato il carattere di straordinarietà, le gravi carenze funzionali presenti nell’area in questione. Si tratta infatti di salvaguardare l’area del Parco della Grancia al fine di favorire l’offerta turistica, con la possibilità di realizzare manifestazioni ed eventi di portata nazionale”. Per il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia “un significativo risultato si è raggiunto anche con l’approvazione dell’emendamento riguardante il ‘Servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge della Basilicata‘. Si è inteso infatti ed ottenuto di dotare finanziariamente le spiagge libere lucane di servizi di vigilanza e di salvataggio, con l’importante obiettivo di perseguire finalità come la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili del territorio regionale insieme alla maggiore tutela dell’ambiente attraverso la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell’attività di vigilanza che consente ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure e pulite. Ulteriore intervento emendativo al bilancio approvato, riguarda l’articolo sulla proroga della V.Inc.A. relativa alle attività turistico ricreative di Metaponto lido. Infatti – spiega Quarto – a causa della difficoltà nell’esecuzione delle opere necessarie nel rispetto di previste prescrizioni, questo anche per effetto di mancanza di approvvigionamento di materiali e di manodopera, attualmente non risultano soddisfatte le condizioni di efficacia per la stagione balneare 2023 previste per la V.Inc.A.. Proprio in previsione del carattere pluriennale della V.Inc.A. e valutata la circostanza secondo cui la mancata attuazione di alcune prescrizioni previste risulta ascrivibile ad impossibilità non imputabile alla volontà degli esercenti le attività balneari in questione, si ritiene necessario disporre e approvare la proroga della validità e dell’efficacia della V.Inc.A. così come già fatto per la stagione balneare 2022. Tale necessità trae fondamento dall’obiettivo di interesse pubblico volto ad evitare per la comunità di Bernalda e dei comuni limitrofi gli effetti dannosi a carattere socio-economico che deriverebbero dalla mancata apertura per la prossima imminente stagione balneare delle stesse attività balneari in questione essendo le stesse fonti di reddito per numerosi nuclei familiari. Da evidenziare inoltre l’ottimo operato nel merito in questione dell’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico e del Dipartimento da lui diretto. Infine, da sottolineare l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge 136/2023, attraverso il quale la Giunta ridetermina i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati. Tale rideterminazione prevede un incremento del valore dei tetti di spesa fino al limite della spesa complessiva definita dall’art. 15, comma 14, DL 95/2012. Infatti nei tempi dovuti dall’adozione del provvedimento di rideterminazione dei tetti di spesa le Aziende sanitarie locali devono procedere all’adeguamento finanziario dei contratti con le strutture private accreditate. Tale provvedimento – sottolinea Quarto – rientra in un’ottica di valorizzazione delle fasi ispettive di verifica e monitoraggio delle criticità presenti nell’intero settore sanitario, ossia sia pubblico che privato. Del resto la presenza di provvedimenti opportuni e mirati a favore del settore sanitario privato era una esigenza evidenziata già da tempo con appositi comunicati da FdI. L’analisi complessiva degli importanti testi normativi approvati dimostra ancora una volta la sensibilità e l’attenzione con la quale il partito pone in essere iniziative e le porta a termine nell’esclusivo interesse di quelle che sono considerate le possibilità di sviluppo e benessere dell’intera collettività lucana”.

