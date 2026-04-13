Ebat. Convenzione di sorveglianza sanitaria

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E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi tra l’Ebat, Ente bilaterale agricolo della provincia di Matera rappresentato dal suo presidente Michele Andriulli, e la Safe Work s.r.l.s. di Nova Siri, una convenzione per la somministrazione della sorveglianza sanitaria rivolta a lavoratrici e lavoratori agricoli e florovivaisti.

Una modalità di controllo e garanzia per il settore e della buona salute fisica degli interessati attraverso visite che vengono effettuate direttamente dai medici che operano per la società. La convenzione costituisce una novità ed al tempo stesso un incentivo mirato alla verifica ed al controllo delle condizioni di salute, con esclusivo riguardo al settore agricolo-florvivaistico. La sorveglianza sanitaria verrà eseguita nei confronti di lavoratori e lavoratrici che operano in aziende aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Matera e che applicano il Contratto Provinciale di Lavoro per operai agricoli e florovivaistici. La sorveglianza sanitaria riguarderà lavoratrici e lavoratori a tempo determinato e stagionali impiegati in lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali e comunque alle attività rientranti nel perimetro normativo del Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e dell’art. 78 della Legge 27/2020;

La sorveglianza sanitaria semplificata, oggetto della convenzione, riguarda prevalentemente: i rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti e posture incongrue, esposizione a microclima severo, esposizione a radiazione solare, fatica fisica correlata alle attività di raccolta.

Il giudizio di idoneità sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori sarà espresso tenendo conto della plurima esposizione nell’ambito dell’intera annata agraria, anche presso diversi datori di lavoro

La società, tramite medico competente, garantirà: visita medica preventiva pre-assuntiva, rilascio del giudizio di idoneità alla mansione, emissione di certificazione conforme alla normativa vigente, validità annuale della visita medica.

“Si tratta” spiega il presidente dell’Ebat Michele Andriulli, “di un impegno importante che vogliamo portare avanti a tutela di lavoratrici e lavoratori ma anche delle stesse aziende nell’ambito di un’azione di controllo sul territorio che ci auguriamo diventi il più ampia possibile e porti ad allargare ulteriormente l’intervento di sorveglianza sanitaria. Anche se necessario con la sottoscrizione di ulteriori protocolli d’intesa dello stesso tenore con altre aziende che operano sul territorio. In maniera tale che i lavoratrici e lavoratori siano tutelati a pieno nel loro lavoro e che le stesse aziende abbiano dei punti di riferimento certi a cui rivolgersi per operare nell’interesse comune. La sorveglianza sanitaria costituisce per noi un punto fondamentale dell’azione di informazione, formazione, prevenzione e sicurezza che vogliamo portare avanti”.

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