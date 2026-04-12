È uscito il nuovo singolo dei Popular Chic “Pisticci Forever” disponibile dal 10 aprile. Disco novità su Radio Laser

Condividi subito la notizia

POPULAR CHIC – “PISTICCI FOREVER” È ORA DISPONIBILE

Il duo musicale vocale Popular Chic, formato da Marika Mastronardi e Daniele La Vittoria, annuncia con entusiasmo l’uscita ufficiale del nuovo singolo “Pisticci Forever”.

Il brano è disponibile da venerdì 10 aprile 2026, su tutti i maggiori portali di musica e streaming a livello mondiale e propone un omaggio sincero alla città di Pisticci e alla sua anima lucana.

“Pisticci Forever” è un progetto nato in modo genuino, senza costrizioni di etichette o major discografiche: una canzone vera, autentica, scritta con il cuore. Prodotta e scritta da Daniele La Vittoria con musica del beatmaker Bezimeni Music, il brano nasce dall’esperienza vissuta durante l’estate 2025 a Pisticci, dove Daniele ha composto le prime parole in atmosfera reale e sentita poi incise in studio.

Il legame con Pisticci è profondo anche sul piano personale. Marika ha origini lucane: suo padre è originario di Tinchi (Pisticci) e la famiglia, pur vivendo a Genova, torna ogni estate nel paese per le vacanze.

Questo rapporto autentico con il territorio ha ispirato l’idea del brano, che ora viene condiviso con tutti, raggiungendo anche le comunità pisticcesi all’estero, affezionate alla propria identità culturale.

🎬 Lyric Video

Per accompagnare l’uscita, è disponibile il lyric video ufficiale su YouTube, dove si può vedere il centro storico di Pisticci, con vicoli bianchi, calanchi e scorci autentici del borgo che raccontano visivamente l’anima del paese:

👉 https://youtu.be/eISWx0v24ns?feature=shared⁠�

📱 Dove ascoltare

Oltre ai principali portali di streaming, il suono di Pisticci Forever è disponibile anche sulle principali piattaforme social:

TikTok

Instagram

Facebook

Una canzone leggera ma profonda, con un ritornello immediato, pensata per abbracciare un pubblico ampio e raccontare emozioni autentiche, dal territorio alla musica.

Dettagli ufficiali:

Artista: Popular Chic

Titolo: Pisticci Forever

Autori testo : Daniele La Vittoria

Produzione: Daniele La Vittoria

Musica : Bezimeni Music

Disponibilità: Tutti i principali portali di musica e streaming, social network

Data uscita: 10 aprile 2026

Views: 12