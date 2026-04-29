Droga ed una pistola nascosta in camera da letto: 33enne arrestato dalla Polizia di Stato

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La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 33 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei continui servizi antidroga e del costante controllo del territorio, hanno notato in una villetta ubicata in una zona isolata di San Vito un insolito movimento di giovani molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti.

L’attività investigativa posta in essere ha consentito di raccogliere indizi utili a ritenere che in quella casa fosse presente un pregiudicato tarantino di 33 anni, dedito abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, da poco tornato in libertà al termine di un periodo di detenzione e affidato ai servizi sociali.

Nel corso della perquisizione domiciliare, in uno stanzino adiacente alla camera da letto, all’interno di un frigorifero, sono state recuperate due buste sottovuoto contenenti marjuana per un peso complessivo di oltre mezzo chilo, numerose dosi di cocaina e marijuana oltre al necessario per il confezionamento.

Nello stesso stanzino i Falchi hanno recuperato una piccola agenda manoscritta dove erano annotati nomi e cifre dei suoi presunti clienti e ben occultata in un raccoglitore di carta una pistola marca Beretta cal. 7,65 completa di caricatore e matricola. Recuperate anche nello stesso contenitore una decina di cartucce di vario calibro.

La perquisizione personale ha permesso di ritrovare un centinaio di euro in banconote di vario taglio, probabile provento della sua attività di spaccio.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 33enne è stato arrestato ed accompagnato presso la casa Circondariale del capoluogo.

Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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