Domenica 10 maggio 2026 | Festa della Mamma

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L’AZALEA DELLA RICERCA DI AIRC IN OLTRE 3.900 PIAZZE PER LA SALUTE DELLE DONNE

Domenica 10 maggio – per la Festa della Mamma – L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.

Lo scorso anno, nel nostro Paese, sono state stimate circa 180mila nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca, oggi, due donne su tre colpite da cancro vivono a cinque anni dalla diagnosi.

Domenica regaliamo l’Azalea di AIRC a tutte le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro!

Scoprite la piazza più vicina su

airc.it

Domenica regaliamo l’Azalea di AIRC e affrontiamo il cancro. Insieme.

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – Affrontiamo il cancro. Insieme.

Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in nuove cure. In sessant’anni di attività ha investito oltre 2,7 miliardi di euro, contribuendo ai progressi nella prevenzione, diagnosi e cura che hanno aumentato significativamente la sopravvivenza e costruito, parallelamente, una nuova narrativa del cancro. AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia. Sostiene il lavoro di 5.000 scienziati attivi in quasi 100 strutture su tutto il territorio nazionale, selezionando i progetti attraverso un rigoroso processo di peer review, garanzia di qualità, merito e indipendenza. Una rete di 17 Comitati e uffici regionali, insieme alla comunità di 20.000 volontari e alla fiducia di 4,5 milioni di sostenitori, fa di AIRC una vera e propria “Fondazione Paese”, capace di mobilitare società civile, comunità scientifica, imprese e Istituzioni. Della Fondazione fa parte anche IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare, centro di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC, inoltre, promuove la cultura della salute, diffondendo informazione scientifica, principi di prevenzione e risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Dati aggiornati a gennaio 2026.





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