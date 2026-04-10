Disabilità e scuola, le misure per garantire diritti e servizi

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Nel corso dell’audizione in Quarta Commissione consiliare, l’assessore Cupparo ha fatto il punto sulle azioni messe in campo, soffermandosi sulle risorse e sulla programmazione. Interventi concreti a sostegno delle famiglie, dell’inclusione scolastica e dei più fragili.

Nel corso dell’audizione presso la Quarta Commissione consiliare, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro Francesco Cupparo ha fatto il punto sulle misure messe in campo dalla Regione Basilicata per rafforzare i servizi di assistenza agli studenti con disabilità e sostenere il diritto allo studio.

Al centro dell’intervento, l’attuazione dell’articolo 72 della Legge regionale 16 dicembre 2025 n. 52, relativa all’assestamento del bilancio di previsione 2025-2027, che prevede uno stanziamento complessivo di 960 mila euro per l’anno 2025.

“Si tratta – ha sottolineato l’assessore – di un intervento concreto che mira a rafforzare l’inclusione scolastica e a sostenere le famiglie lucane, garantendo servizi fondamentali per gli studenti più fragili”.

Nel dettaglio, 600 mila euro sono destinati a Comuni e Province per assicurare l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre 360 mila euro alimentano un fondo per il diritto allo studio finalizzato a ridurre o azzerare il costo del trasporto pubblico locale extraurbano per gli studenti lucani.

“L’obiettivo – ha evidenziato Cupparo – è duplice: da un lato garantire la piena partecipazione alla vita scolastica degli studenti con disabilità, dall’altro alleggerire il peso economico sulle famiglie, soprattutto in un contesto territoriale complesso come quello lucano”.

Nel corso dell’audizione è stato inoltre richiamato il “Piano per la disabilità” relativo all’anno scolastico e formativo 2025/2026, che prevede un impegno complessivo di oltre 3,5 milioni di euro per i servizi di assistenza all’autonomia, alla comunicazione e per il trasporto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

In questo ambito, la Regione ha già disposto una prima anticipazione pari a circa 1,5 milioni di euro – corrispondente al 45% delle risorse – in favore delle Province di Matera e Potenza, cui è affidata la gestione operativa dei servizi.

“Abbiamo scelto di rafforzare il ruolo delle Province – ha spiegato l’assessore – per garantire una gestione più efficiente e vicina ai territori, assicurando continuità e qualità nei servizi di assistenza e trasporto”.

Il fabbisogno complessivo stimato per l’anno scolastico 2025/2026 ammonta a 3.519.935 euro, di cui circa 1,2 milioni destinati alla Provincia di Matera e oltre 2,3 milioni alla Provincia di Potenza.

Cupparo ha ribadito come la Regione Basilicata sia impegnata a consolidare un sistema integrato di interventi, in linea con la normativa vigente e con le precedenti deliberazioni regionali, per garantire servizi qualificati attraverso personale specializzato e strumenti adeguati.

“Parliamo di diritti fondamentali – ha concluso –. L’inclusione scolastica non può essere considerata un costo, ma un investimento sul futuro della nostra comunità. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità dei servizi, rafforzare la programmazione e dare risposte concrete a studenti e famiglie”.

L’audizione ha rappresentato un momento di confronto istituzionale importante per monitorare l’attuazione degli interventi e definire criteri e modalità di erogazione delle risorse, che saranno oggetto di specifici provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

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