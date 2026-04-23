Diagnosi più rapide e precise: a D’Amore Hospital la nuova Risonanza Magnetica con AI

Condividi subito la notizia

La tecnologia digitale di ultima generazione consente di ottenere immagini in altissima definizione con tempi di acquisizione ridotti fino al 50%, e maggiore comfort anche per pazienti claustrofobici

Taranto, 23 aprile 2026 – Fanno ormai parte del passato le apparecchiature diagnostiche scomode e poco confortevoli che costringevano il paziente a lunghe sedute di immobilità. Oggi la tecnologia avanzata consente di ottenere immagini di elevata qualità, in tempi decisamente più contenuti, il tutto in ambienti e con strumentazione a misura di paziente.

In questo scenario si inserisce la nuova Risonanza Magnetica installata presso D’Amore Hospital di Taranto,struttura di GVM Care & Research accreditata con il SSN: una tecnologia digitale di ultima generazione (BlueSeal XE 1,5 Tesla), progettata per coniugare precisione diagnostica, rapidità di esecuzione e maggiore comfort.

Si tratta di un sistema con magnete ad alto campo che consente applicazioni avanzate in numerosi ambiti diagnostici: neurologico, per l’analisi del cervello e del sistema nervoso; muscolo-scheletrico, per la valutazione di articolazioni, muscoli e tessuti molli; addominale, per lo studio degli organi interni; cardiovascolare, dedicato all’analisi del cuore e dei grandi vasi; e oncologico, dove permette la diagnosi precoce, la caratterizzazione e il controllo nel tempo di eventuali lesioni.

L’apparecchiatura dispone di un’apertura (gantry) di 70 cm, che offre uno spazio più ampio e rende più agevole l’esame anche a pazienti claustrofobici o di corporatura robusta. Inoltre, il sistema riduce in modo significativo il rumore percepito durante la seduta.

I tempi di acquisizione delle immagini ad elevata definizione sono ridotti fino al 50% grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, che ne migliora la qualità eliminando la tradizionale “granularità” e restituendo, in minor tempo, risultati più nitidi rispetto agli standard tradizionali.

Infine, per funzionare correttamente i magneti di una Risonanza Magnetica devono mantenersi a una temperatura estremamente bassa, vicina allo zero assoluto (-270 °C). Questo risultato è possibile grazie all’utilizzo dell’elio. La nuova RM di D’Amore Hospital impiega una tecnologia a bassissimo contenuto di elio che riduce la necessità di sostituzione e rifornimento di questa risorsa limitata e costosa, contribuendo a diminuire l’impatto sull’ambiente e sui costi di manutenzione dell’apparecchiatura.

Con questa nuova Risonanza Magnetica, D’Amore Hospital implementa l’offerta diagnostica, con una tecnologia che aumenta la qualità e la rapidità di acquisizione delle immagini e migliora l’esperienza complessiva del paziente, guardando anche alla sostenibilità delle tecnologie ospedaliere.

Views: 4