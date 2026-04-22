Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza 22 04 2026

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Venerdì 24 aprile 2026 al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli va in scena lo spettacolo sulla ludopatia Rien ne va plus, in replica serale gratuita e aperta alla cittadinanza

Dopo aver fatto tappa a Grottaglie (2024) e Manduria (2025), quest’anno torna a Martina Franca, dove aveva esordito nel 2023, la rassegna “Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza”, un progetto ideato da Marco Bellocchio, sostenuto e finanziato dall’ASL di Taranto – Dipartimento Dipendenze Patologiche diretto dalla dott.ssa Vincenza Ariano – nell’ambito del Progetto Gioco d’Azzardo Patologico – Fondi GAP 2021 e realizzato con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio.

Il Commissario Straordinario dell’ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, sottolineando come l’iniziativa Dependence Day si collochi nel più ampio alveo dei progetti curati dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche, ha affermato che l’obiettivo primario è contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico, una criticità che attraversa trasversalmente ogni generazione. “Attraverso l’impiego dei laboratori teatrali negli istituti scolastici – ha spiegato Colacicco – intendiamo sensibilizzare i giovani rendendoli protagonisti del proprio percorso di prevenzione. Questa metodologia esperienziale permette loro di riconoscere i pericoli insiti nel gioco d’azzardo e nell’uso improprio dei dispositivi digitali: pratiche spesso sottovalutate dal punto di vista sociale, ma potenzialmente inclini a evolvere in vere e proprie patologie.” “Il Servizio Gioco d’azzardo e dipendenze comportamentali, che opera all’interno del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, si avvale del lavoro di professionisti formati e specializzati che, all’interno di una equipe multidisciplinare prendono in carico le persone – ha continuato Colacicco – e formula un percorso personalizzato proprio per contrastare questo fenomeno che colpisce anche i più giovani. Ma queste sono anche occasioni per sensibilizzare e, eventualmente, individuare qualche criticità e farla emergere.”

La rassegna è patrocinata della Città di Martina Franca – Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, guidato da Carlo Dilonardo, che a margine della scelta ha dichiarato: “Esprimo la più viva soddisfazione per aver nuovamente patrocinato un’iniziativa nata nella nostra città. Dependence Day testimonia quanto la cultura possa e debba farsi carico delle fragilità e delle complessità del tessuto sociale. Con il patrocinio a questa rassegna, dedicata in particolar modo alle scuole, l’Amministrazione Comunale di Martina Franca per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, riafferma la propria visione strategica culturale, garantendo spazi di riflessione profonda su temi complessi come quello delle dipendenze, prova tangibile che l’arte scenica è uno degli strumenti più potenti di prevenzione e comunicazione. Il teatro non può dare risposte, ma ha il dovere di sollecitare domande, permettendoci di guardare da vicino il baratro delle dipendenze patologiche e, al contempo, indicando una via di uscita attraverso la consapevolezza e la condivisione. Questa iniziativa, promossa in stretta sinergia con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Taranto, diretta dal regista Marco Bellocchio, nostro concittadino, dimostra che la lotta contro le dipendenze non è una battaglia che si vince da soli, ma solo con un impegno collettivo che coinvolge istituzioni sanitarie, amministrazione e attività culturali.”

L’edizione 2026 coinvolge l’IC Marconi-Amedeo D’Aosta e l’ISS Majorana di Martina Franca, con un programma articolato tra aprile e maggio che unisce formazione e teatro, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi delle dipendenze patologiche.

Il percorso prende avvio con un ciclo di laboratori nelle classi, pensati per introdurre gli studenti alle tematiche del progetto e favorire consapevolezza, partecipazione e confronto. A seguire, gli studenti assisteranno agli spettacoli teatrali della rassegna:

* Venerdì 24 aprile 2026: Rien ne va plus, dedicato alla dipendenza da gioco d’azzardo

* Venerdì 8 maggio 2026: La Sindrome di Peter Pad, incentrato sulla dipendenza dalle nuove tecnologie

Al termine di ogni rappresentazione mattutina è previsto un momento di dialogo e confronto tra studenti, attori e operatori del progetto, con la partecipazione della dott.ssa Katia Pierri del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto.

Particolarmente significativo sarà l’appuntamento del 24 aprile: oltre ai matinée per le scuole, Rien ne va plus andrà in scena anche in una replica serale gratuita aperta alla cittadinanza, alle ore 20:45 presso il Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli di Martina Franca. L’ingresso è libero con prenotazione al numero +39 328 4190252.

Lo spettacolo Rien ne va plus, scritto e interpretato da Marina Romondia, trae ispirazione da Il Giocatore di Fëdor Dostoevskij e da esperienze personali dell’autrice. Racconta la storia di Martina, una donna intrappolata nella spirale del gioco d’azzardo, in una discesa emotiva intensa e coinvolgente, diretta con essenzialità da Nicoletta Robello Bracciforte.

“Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza” si propone di coinvolgere adolescenti e comunità sui rischi legati alle dipendenze patologiche, con particolare attenzione al gioco d’azzardo e all’uso compulsivo delle nuove tecnologie. È finanziato dalla ASL Taranto nell’ambito del Progetto Gioco d’Azzardo Patologico – Fondi GAP 2021 – “Realizzazione, in ambito scolastico, di strategie di prevenzione e costruzione di atteggiamenti consapevoli sui pericoli del gioco d’azzardo”.

Il ciclo di laboratori e spettacoli, prodotto dall’associazione about:blank, è coordinato da Marco Bellocchio, che ne cura la direzione artistica insieme a Riccardo Festa.

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