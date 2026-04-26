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seconda edizione – 2026

DUE GIORNATE TRA INNNOVAZIONE,

TUTELA DELL’AMBIENTE E PRODUZIONE

Due appuntamenti alla SVAM di Taranto

MARTEDI mattina 28 aprile 9.30

MERCOLEDI sera 29 aprile 19.00

Il “Delphis d’Oro per l’Agroalimentare” è il progetto ideato da Fondazione Taranto 25 per celebrare le eccellenze della nostra terra e del nostro mare.

Quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità con un evento di due giorni, il 28 e 29 aprile, ospiti della SVAM di Taranto. E per questo ringraziamo il comando dell’Aeronautica per la squisita disponibilità.

Martedì 28 aprile (inizio ore 9.30) faremo incontrare startup e pmi con mondo dell’Università e delle Imprese.

Si parlerà di Innovazione e Agricoltura green.

Interverrà il commissario per le Bonifiche, Vito Uricchio, che presenterà il progetto per Taranto “Filiere Verdi”.

Seguirà la business competition tra nove Startup che saranno valutate da una qualificata giuria tecnico-scientifica.

Mercoledì 29 aprile, Serata di Gala: Delphis d’Oro per l’Agroalimentare. Inizio ore 19.00, sempre nel teatro della SVAM di Taranto.

Fondazione Taranto 25 premierà otto aziende che tutti i giorni coltivano tradizione, storia, passione, ricerca e voglia di innovarsi. Vogliamo raccontare insieme realtà produttive e sostenibili.

Siamo davvero orgogliosi di questa edizione 2026, la seconda del Delphis d’Oro per l’Agroalimentare che segue il fantastico debutto del 2025.

Insieme all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, abbiamo voluto trasformare il “Delphis d’Oro” in una piattaforma che unisce tradizione e innovazione.

L’evento quest’anno, infatti, è suddiviso in due segmenti che tra loro convivono sulla barra del futuro sostenibile.

La SVAM, che si affaccia sul meraviglioso Mar Piccolo di Taranto, per due giorni sarà la “casa” di Taranto 25 e dei suoi tantissimi pregiati ospiti istituzionali, accademici e del mondo dell’impresa.

Al mattino del 28 aprile, riepilogando, dalle 9.30, sessione dedicata a startup, pmi, transizione ecologica, tecnologie per l’agricoltura, riqualificazione, filiere verdi e agricoltura rigenerativa.

L’obiettivo è trasformare Taranto in un laboratorio europeo per l’innovazione sostenibile. Fondazione Taranto 25 intende generare un “magnete” per il nostro territorio. Ecco perché martedì 28 aprile conosceremo startup che giungono da tutta Europa. Con ricercatori universitari e investitori discuteremo di nuove tecnologie agricole e di bonifiche, di ambiente da tutelare e futuro realizzabile per le nuove generazioni.

Il 29 aprile, infine, Serata di Gala. Celebreremo aziende virtuose che a chilometro zero ci assicurano cibo di qualità. Inizio ore 19.

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