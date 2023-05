Condividi subito la notizia

Mercoledì 17 maggio a Potenza, nella Sala degli Atti accademici del Campus universitario di Macchia Romana (ore 11), si svolgerà una conferenza stampa per illustrare i contenuti della partnership tra l’Università degli studi della Basilicata e la Bcc Basilicata. Per l’Ateneo saranno presenti il Rettore, Ignazio Marcello Mancini, il Direttore Generale, Andrea Putignani e il Prorettore alle politiche finanziarie e di bilancio, Ferdinando Di Carlo; per l’istituto di credito il Presidente, Teresa Fiordelisi, e il Direttore generale, Giorgio Costantino.

Hits: 2