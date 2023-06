Condividi subito la notizia

L’8 giugno scorso, presso il Ministero della Cultura, si è svolto un tavolo operativo tra una delegazione della municipalità di Gravina composta dal Consigliere delegato alla tutela e valorizzazione dell’habitat rupestre Ignazio Lovero; dal Vice Presidente del Consiglio Comunale Pasqua Debenedictis e dai Consiglieri Comunali Vincenzo Florio e Michele Naglieri componenti della IV Commissione Consiliare Permanente (Cultura – Turismo – Promozione Eventi Fieristici), e Emanuele Merlino, Capo dell’Area Tecnica del Ministro Gennaro Sangiuliano, per discutere di idee e progettualità legate alla valorizzazione del territorio.

Diversi i temi toccati nel corso dell’incontro.

In particolare è stata presentata la progettualità di BotroVerso: un disegno che conduce al recupero del nostro patrimonio paesaggistico e archeologico, con la protezione e musealizzazione dei siti archeologici situati sulla collina di Botromagno con l’ausilio della realtà aumentata amplificata, rendendo accessibile l’area anche a persone con disabilità fisiche e sensoriali, mediante anche il ripristino dei sentieri e l’utilizzo di tecnologie innovative.

Il Dott. Merlino e la struttura tecnica del Ministero si sono mostrati entusiasti, apprezzando la bellezza, la sostenibilità e la lungimiranza della progettualità stimata intorno ai 10 milioni di euro.

L’incontro si è concluso con la proposta di due possibili vie di finanziamento che si potrebbero percorrere, al fine di realizzare la progettualità messa in campo dall’Amministrazione tutta.

Dichiarazione del Sindaco di Gravina in Puglia Dr. Fedele Lagreca

Questa Amministrazione intende sostenere il progetto BotroVerso, una idea che ci consentirà di tutelare, valorizzare e mettere in rete il nostro patrimonio paesaggistico e archeologico e che si trova all’interno della prossima perimetrazione riguardante il Parco Regionale Naturalistico Rurale e Archeologico a costituirsi. Un’area bellissima che va dal Parco di Bruno sino a Capotenda, abbracciando, appunto, la collina di Botromagno.

Questo appuntamento è il primo di una lunga serie di incontri che si terranno anche presso la nostra città.

Ringrazio il Consigliere Ignazio Lovero per aver creduto e sostenuto l’idea di una interlocuzione con il Ministero della Cultura.

Dichiarazione del Consigliere Comunale delegato alla “tutela e valorizzazione degli ipogei, dell’habitat rupestre e della Gravina Ignazio Lovero

E’ stato un incontro proficuo durante il quale abbiamo avuto modo di confrontarci anche su possibili strade per reperire i finanziamenti fondamentali per la realizzazione del progetto.

Ho particolarmente apprezzato l’impegno e la collaborazione tra maggioranza e minoranza, per il raggiungimento dell’obiettivo che, alla luce degli ultimi incresciosi episodi che hanno riguardato la collina di Botromagno, diventa indispensabile per la difesa del patrimonio culturale dall’attacco dei tombaroli.

Questa progettualità consentirà di aprire la nostra città a nuove forme di turismo esperenziale.

In questa “missione romana”, abbiamo raggiunto traguardi interessanti, per i quali ringrazio la Sen. Maria Nocco, l’Europarlamentare Denis Nesci e il Consigliere Regionale Michele Picaro, per aver sostenuto l’iniziativa.

