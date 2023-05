Condividi subito la notizia

È in corso la XXXV° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (18 -22 maggio 2023). Per la scrittrice pisticcese Maria Di Tursi è il terzo anno consecutivo al Salone. I suoi romanzi, “La Tigre e il Gabbiano” e “Diarium Artis- La Musa senza Veli” editi dal Convivio Editore rispettivamente nel 2021 e nel 2022 hanno riscontrato un notevole successo di pubblico e di vendite e hanno ottenuto una pioggia di consensi dalla critica letteraria. Anche quest’anno, al Lingotto Fiere di Torino, i libri dell’autrice sono esposti nello Stand F 63 del Padiglione 2. A far compagnia ai romanzi sopra citati, in questi giorni al Salone di Torino c’è anche un nuovo racconto della prof.ssa Di Tursi, inserito tra le pagine della rivista letteraria il Convivio. Si tratta della continuazione in chiave prosastica della sua opera teatrale in 4 atti “La Scelta di Mariano” (Il Convivio Editore) e si intitola “Il Sequel di Cherubino”. Il racconto, che verrà pubblicato a puntate sulla rivista, alla maniera dei vecchi feuilletons, è caratterizzato da un’atmosfera abbastanza “noir”, fatta di improvvisi colpi di scena e di giochi linguistici che spiazzano e allo stesso tempo intrigano il lettore. Aspettiamo che termini la trentacinquesima edizione del Salone per sapere qualcosa in più su questa nuova opera. Nel frattempo auguriamo un grosso in bocca al lupo a quel capolavoro contemporaneo che è Diarium Artis. Qualche settimana fa, la musa senza veli di Maria Di Tursi è riuscita a far bella mostra di sé persino nella Galleria degli Uffizi di Firenze, davanti ai flash di centinaia di visitatori. L’autrice di fronte alla Venere di Botticelli ha affermato: “Dovevo accompagnare la mia Musa a casa”. Da vera artista poliedrica, Maria Di Tursi ha poi proseguito la sua visita a Firenze con una inaspettata esibizione pianistica presso il cortile di Palazzo Vecchio a Piazza della Signoria.

Adesso Diarium Artis si trova di nuovo a Torino. L’edizione del Salone del Libro 2023 si intitola “Attraverso lo Specchio”, riprendendo il celebre titolo di Lewis Carroll (uno tra i quaranta protagonisti del libro di Di Tursi). La Musa senza Veli si sentirà comunque a casa propria: l’essenziale per la nostra Autrice… è L’Arte!

