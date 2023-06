Condividi subito la notizia

Il competente Ufficio regionale per l’Edilizia e le opere pubbliche ha già elaborato la manifestazione d’interesse finalizzata alla acquisizione del diritto di proprietà di immobili da destinare a residenze universitarie nella città di Potenza che sta seguendo il suo iter interno prima di essere sottoposta alla Giunta Regionale per l’approvazione.

Lo dichiara l’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra che ribadisce il suo impegno a dare alla città capoluogo di Regione, come già in atto per Matera, la sua residenza Universitaria.

Dobbiamo segnalare alcune resistenze sulla questione da parte di chi negli anni precedenti non ha voluto o saputo interpretare le esigenze della popolazione studentesca e prova ora bloccare l’iniziativa, a vari livelli, adducendo difficoltà burocratiche o esibendosi in infelici uscite sulla stampa. Tuttavia – prosegue l’Assessore Merra – non ci faremo irretire né scoraggiare da tali invettive campate in aria perché riteniamo doveroso dare una risposta rapida e concreta alla comunità studentesca che ci ha chiesto di fare presto.

I principi fondanti del PNNR vanno nella direzione del recupero degli immobili esistenti evitando prioritariamente l’ulteriore consumo di suolo pubblico attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati e di nuovi immobili che non sono attualmente finanziati né con il PNRR e nemmeno con il FSC. L’attacco a mezzo stampa da parte di un consigliere ARDSU, attraverso insinuazioni dietrologiche che sembrano imboccate da certi ambienti politici pienamente coinvolti nei fallimenti e nell’inerzia del passato, è totalmente fuori luogo a meno che l’intento non sia quello di ritornare alle precedenti becere politiche di cementificazione indiscriminata del territorio e di espansione speculativa che avvantaggia i palazzinari legati alle solite cordate di partito.

L’Amministrazione è intervenuta per sopperire ad anni di ingiustificabile immobilismo dell’Ardsu che, peraltro, non ha proceduto ad attuare quanto stabilito e previsto da una specifica legge regionale del 2011 sull’acquisto di immobili al fine di realizzare lo studentato anche a Potenza e non ha nemmeno attivato procedure per sfruttare i tanti canali di finanziamento proposti a livello ministeriale.

La direzione che intendiamo seguire, per il bene della nostra collettività e nel rispetto della normativa vigente, è quella di portare a conclusione in tempi celeri questo Avviso tenendo fermo il punto sul risparmio di suolo e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente che può essere adeguato allo scopo.

