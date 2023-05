Condividi subito la notizia

Anna, diario di una cieca è un viaggio intenso e ricco di emozioni.

Vito Coviello forse è l’unico poeta che ho sentito vicino a me. La sua

vita, ha sempre suscitato grande curiosità e sapevo che in quelle

pagine avrei trovato anche qualcosa di me stesso. Quando ho cominciato

la lettura, pensavo che avrei letto qualche pezzetto qua e là. Ma la

verità è che quando cominci a leggere non riesci più a fermarti. Qui il

poeta è se stesso, nessuna maschera, nessun filtro. In questo diario

conosciamo Anna e vorremmo che non finisse mai. Un libro dalla bellezza

sconvolgente. Potrete solo amarlo. Non sono riuscito a raccontare

tutto quello che avrei voluto e forse è giusto così. Sono decine le

frasi che ho sottolineato, altrettanti i passi in cui mi sono

emozionato. Angoscia, sofferenza, sensibilità e talento compongono

questo diario. Non manca nulla a questo diario. Leggendo questo diario,

mi è rimasta impressa la capacità dell’autore di cogliere la bellezza

della vita in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza e nonostante

tutto. Rocco Galante presidente ACIIL odv di Basilicata. www.aciil.it

