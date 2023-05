Condividi subito la notizia

Presidente Macchia insieme ai Portatori del Santo presso la Scuola dell’Infanzia Canossiane

Sabato 20 maggio si è concluso presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto paritario Canossiane in via Ciccotti il progetto “Portatori a Scuola“, ideato dall’Associazione Culturale I Portatori del Santo per condividere e promuovere – attraverso il teatro dei burattini e altri laboratori ludici – la tradizione che accompagna la storia e devozione verso San Gerardo, patrono di Potenza.

Ancora una volta, il Potenza Calcio ha preso parte all’iniziativa con la partecipazione del presidente Donato Macchia, il quale ha incontrato i vertici scolastici e nell’occasione donato personalmente dei gadget ai piccoli allievi, vestiti con abiti della tradizione contadina potentina.

Accompagnato, tra gli altri, dal responsabile Comunicazione & Marketing, Michele Cignarale, il presidente ha preso parte ad un momento di fede denso di significato: il responsabile spirituale delle Canossiane, Don Giuseppe De Marco, ha impartito la benedizione a tutti i presenti con la reliquia sacra di San Gerardo, protagonista delle celebrazioni religiose che culmineranno il prossimo 30 maggio.

“Ringrazio l’Istituto Paritario Canossiane per la calorosa accoglienza ed ancora una volta l’Associazione Culturale I Portatori del Santo – ha dichiarato Macchia – promotori di un percorso di valorizzazione delle tradizioni locali, in particolare nei confronti dei più piccoli, ovvero il nostro futuro. Lo straordinario affetto che ci circonda ad ogni evento, testimonia che la strada intrapresa in termini di stretta collaborazione è quella giusta. Il territorio vive delle migliori energie e fare squadra dentro oltre che fuori dal progetto prettamente sportivo è l’obiettivo del Potenza Calcio.”

Nelle foto: momenti del progetto “Portatori a Scuola” alla Scuola dell’Infanzia presso le Canossiane (C) Ufficio Stampa PZ Calcio

