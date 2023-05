Condividi subito la notizia

di Giuseppe Coniglio

E’ uno dei palazzi più eleganti che dà lustro e onore alla cittadina. La Dimora Storica, che nelle antiche carte risulta essere di proprietà della famiglia Franchi, si inserisce in un ambiente ormai alterato a causa di recenti costruzioni. Rientrava nell’ambito del progetti di nuovi insediamenti urbani all’indomani del sisma del 1688. Ed infatti è più o meno coevo ai vicini palazzi Giannantonio, Minnaya e Di Giulio. Sorge a pochi metri dal Monumento ai Caduti, nella zona A2 del centro storico, e si presenta con un impianto rettangolare e un piccolo cortile. La facciata è ornata da trabeazioni a forma triangolare, in corrispondenza delle finestre. E’ ubicato in un’area di notevole interesse archeologico dove il 6 giugno del 1980, in seguito ad alcuni scavi per la realizzazione di un edificio e della sede di un nuovo istituto di credito, sono state rinvenute tracce di antiche mura, di un insediamento greco e di un presidio militare, a difesa della chora come attestato da un frammento con la scritta “cataphug. inoltre, sono state riportate alla luce dieci tombe con ricco arredo, del V e IV secolo a.C. Una scoperta che suscitò l’interesse della Sovrintendenza. In tempi più recenti la dimora è stata sede di una esattoria comunale, della nota oreficeria Palazzo ed oggi di un altro istituto di credito.

