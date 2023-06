Condividi subito la notizia

La Biblioteca OgniBene ospita, il prossimo 7 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, la Maratona Pinocchio, organizzata dall’Accademia Mediterranea dell’Attore e dal Fondo Verri , un’iniziativa a carattere formativo e laboratoriale che ha l’obiettivo di migliorare le capacità di lettura espressiva ad alta voce dei partecipanti (ragazzi dai 5 anni in su, genitori, nonni e docenti). Tutti invitati a leggere pagine di Pinocchio ad alta voce con la guida di attori professionisti (Aurelia Cipollini, Lorenzo Paladini, Piero Rapanà), impegnati nella conduzione di laboratori sulla lettura ad alta voce nell’ambito del progetto Leggere Bene sostenuto dal Cepell.

Saranno coinvolti gli studenti che hanno partecipato al laboratorio sulla lettura ad alta voce di

Pinocchio in corso di svolgimento presso l’Istituto Comprensivo di Calimera, Martignano e Caprarica e presso l’Istituto Stomeo Zimbalo di Lecce.

Sabato 10 giugno, nell’ambito della mostra “Schiavitù e tratta: vite spezzate tra Africa e Americhe” allestita nell’ex Convento degli Agostiniani fino all’11 giugno, il chiostro ospiterà il laboratorio ispirato al libro “Il re del Blues” di Reno Brandoni e Chiara Di Vivona.“Sul delta del Mississipi lavoravano un tempo gli schiavi, uomini, donne e bambini presi con la forza dalle loro terre africane e portati nei campi di cotone a compiere il duro lavoro di raccolta, preziosa manodopera a bassissimo costo: lavoravano dalla mattina alla sera, senza mai fermarsi. Per alleviare la fatica, ma anche per parlare tra loro, gli schiavi cantavano: i cori gospel nascono lì. La sera, tornati al villaggio, c’era poco da fare. Chi non lavorava nei campi, per guadagnarsi un tozzo di pane, si costruiva una chitarra artigianale, con un pezzo di legno e delle corde da biancheria, e cantava le tristi storie di questi uomini e donne: così nacque il blues.”

Martedì 13 giugno, alle 18, il Circolo Berkeley, un’associazione culturale anglofona fondata a Lecce nel 1990, organizza “Turkey: a different culture”. Bilge Esirgen, lettrice di Lingua turca all’Università del Salento, illustrerà ai partecipanti le peculiarità della sua cultura di origine. Durante la conferenza, che si svolgerà in lingua inglese, si utilizzeranno materiali multimediali e, al termine della stessa, si lascerà ampio spazio alle domande e al dibattito.

Venerdì 23 giugno, alle 19, il giardino di OgniBene farà da scenografia alla presentazione del romanzo “Doppia fuga” di Nicolangelo Barletti, di recente pubblicazione per Manni Editore. A dialogare con l’autore saranno lo scrittore Carlo D’Amicis e il regista Davide Barletti. Il 28 settembre 1944 Giulio V., console italiano a Larissa, in Tessaglia, si unisce al convoglio militare tedesco in smobilitazione, diretto a Berlino, per mettersi in salvo. È un personaggio contraddittorio, libertario in difesa dei più deboli, nazionalista e conservatore alleato dei nazisti. Il viaggio sarà un’odissea concitata, tra incursioni aeree e imboscate e guerriglie, attraverso villaggi devastati e popolazioni inermi. In un diario quotidiano Giulio annota metodicamente la cronaca di una guerra vissuta dalla parte dei tedeschi in fuga attraverso i Balcani, sotto il fuoco e le bombe degli Alleati e dei partigiani di Tito. A distanza di quasi cinquant’anni, nel 1992, a Lecce, Elisa, figlia di Giulio, in punto di morte inizia a leggere quel diario a suo figlio Nicola, perché la memoria del padre, rimossa per tanti anni, possa rivivere. E Nicola, per accondiscendere al desiderio materno, dapprima indifferente poi sempre più incuriosito e coinvolto, prosegue la lettura. Si trova così a fare i conti con il Bene e il Male e, attraverso la storia vera del nonno, a ripensare la propria. Letture a cura di Fabio Tolledi.

Sabato 24 giugno, alle 17, parte Canzoni a Manovella, un nuovo appuntamento per immergersi nei testi delle canzoni, quelle di ieri e quelle di oggi, per scoprire le storie dietro alle parole, i paesaggi che descrivono, le sensazioni che trasmettono. Un momento di ascolto a cui seguirà un laboratorio per tradurre in immagini il testo e raccontarlo in una veste nuova. Il brano scelto per questo primo appuntamento è “Una giornata al mare” di Paolo Conte.

Proseguono anche in questo mese le attività consuete previste in Biblioteca: il laboratorio “Progettare un videogioco”, della durata complessiva di 200 ore, a cura di Fabio Viola, docente universitario, autore di saggi e designer di videogiochi (che si terrà il mercoledì dalle 16 alle 20); il laboratorio “Scaldiamo il Cuore”, in collaborazione con la Comunità Alloggio “Piccoli Passi” della Comunità Emmanuel: ci si incontra tutti i venerdì per realizzare (o imparare a realizzare) piccole “mattonelle” di lana che, una volta assemblate, comporranno tante coperte colorate che enti e associazioni di volontariato del territorio si occuperanno di distribuire a famiglie o persone che vivono situazioni di precarietà abitativa o fragilità generale; il laboratorio di stampa 3D, a cura di Enzo Grassi, dove, sempre il venerdì., i partecipanti dai 14 anni in su saranno guidati nella creazione di una lampada a terra e poi di un pendente; il laboratorio montessoriano il martedì pomeriggio e, il mercoledì mattina, “Gocce di voce”, lettura condivisa per mamme in attesa e bambini e bambine da 6 a 24 mesi, previsti all’interno del programma Nati per Leggere.

Il sabato mattina è, come d’abitudine, dedicato dalle 9.30 alle 12.30 all’iniziativa Scacchi erranti, a cura dell’Aps Rione Santa Rosa, che raddoppia proponendo il giovedì, dopo l’Ora del Racconto, le letture ad alta voce a cura di Fermenti Lattici, un corso per chi vuole imparare a giocare a scacchi (dalle 18 alle 20). Domenica 4 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, si conclude la mini rassegna “Dell’ascoltar”, cinque incontri di ascolto guidato della musica (dai 10 ai 90 anni d’età), a cura del prof. Biagio Putignano, dedicato al mosaico della modernità.

Venerdì 30 giugno, dalle 17.30 alle 19, per la rassegna “Viva Calvino”, dedicata al centenario della nascita del celebre scrittore, la scrittrice Elisabetta Liguori racconta e legge “Prima che tu dica pronto”.

Tutti gli orari e i dettagli delle iniziative sul sito www.bibliotecaognibene.it.

Alla Biblioteca OgniBene – che si trova a Lecce in viale De Pietro 45, all’interno del complesso degli Agostiniani – sono disponibili per la lettura e la consultazione una ricca selezione di giornali e riviste ed è aperta la caffetteria OgniBene che effettua orario continuato dalle 7 alle 22.

