Rafforzare ed estendere la cooperazione, sinora prevalentemente focalizzata sulla ricerca, allo sviluppo di programmi congiunti in tema di digitalizzazione, l’attivazione di scambi di studenti e l’organizzazione congiunta di convegni scientifici e attività culturali. Con questo obiettivo è stato in visita all’Università del Salento il professore Lê Trung Thành, Rettore della VNU – University of Economics and business di Hanoi (Vietnam), già partner dell’Ateneo in diversi progetti Horizon 2020 con i Dipartimenti di Ingegneria dell’innovazione e Scienze dell’economia.

«Il Vietnam guarda con molto interesse e passione al nostro Paese, alla nostra economia ed alla nostra cultura, dalle nostre eccellenze agro-alimentari, alla nostra industria automobilistica e meccanica, fino allo sport e allo stile di vita italiano, che ad Hanoi è particolarmente apprezzato e palpabile in diversi angoli della città», dice il professor Claudio Petti, responsabile di un progetto Europeo con la VNU, «Anche di questo si è parlato negli incontri con il nostro Rettore Fabio Pollice e presso i Dipartimenti sinora impegnati nella cooperazione. Ma soprattutto si è parlato dell’interesse dei giovani vietnamiti per il nostro sistema formativo e, quindi, della collaborazione interdisciplinare che si vuole avviare per lo sviluppo di offerte formative congiunte, in particolare sui corsi di laurea triennali e magistrali in tema di digitale».

Nei prossimi mesi sono in programma viaggi di studio e una visita del Rettore Pollice e di una delegazione di UniSalento ad Hanoi per una serie di iniziative congiunte, mirate anche a collegare e ad approfondire le relazioni tra i rispettivi territori.

Nelle immagini allegate, il Rettore Fabio Pollice con il Rettore Lê Trung Thành, il professor Claudio Petti e il Delegato alla Proiezione internazionale Gennaro Scarselli.

Lecce, 9 maggio 2023

