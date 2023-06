Condividi subito la notizia

Confcommercio Matera si unisce al dolore per la scomparsa di Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, vicepresidente di Confcommercio e presidente dell’Unione Regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari-Bat.

«La scomparsa del caro Sandro rappresenta per tutti noi una perdita ed un vuoto incolmabili. Sandro era un uomo di grande serietà, un uomo tenace, un vero amico sempre disponibile, un uomo generoso, capace e appassionato, che si è speso con grande dedizione per il suo territorio e per il Mezzogiorno d’Italia.

Sandro rappresentava per il nostro sistema un grande punto di riferimento a livello nazionale e territoriale, insieme abbiamo combattuto tante battaglie e portato avanti tanti progetti, per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori a cui era profondamente legato, da ultimo quello legato a Matera 2019. La sua scomparsa prematura ha creato in tutti noi un dolore ed un dispiacere profondo. Resterà un grande esempio da seguire», ha commentato il presidente di Confcommercio Matera, Angelo Tortorelli.

16/06/2023

Confcommercio Matera

