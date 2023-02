Condividi subito la notizia

Il consigliere comunale di Matera, Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia, ha presentato questa mattina al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni una richiesta di parere per superare lo stallo verificatosi ieri in seno alla Commissione politiche sociali del Comune sulla elezione del nuovo Presidente. “Secondo una precedente interpretazione contenuta in una circolare ministeriale del 2013, che a tutt’oggi non sembrerebbe essere stata superata da nessun’altra interpretazione successiva – afferma Casino-, in caso di parità di voto, risulterebbe eletto Presidente di commissione, il consigliere anagraficamente più anziano. Invece ieri in commissione si è preferito glissare e rimandare la proclamazione della presidenza ad un momento successivo alla richiesta di un nuovo parere interno. Per questo motivo ho deciso di acquisire ufficialmente il parere del Ministero dell’Interno in modo da superare questa paralisi indotta dai consiglieri del sindaco Bennardi. Queste criticità politiche, di non poco rilievo evidenziano l’impossibilità per questa maggioranza di continuare a governare la Città creando uno stop nelle attività della Commissione politiche sociali in un momento in cui tanti sono i problemi da risolvere, ad iniziare dalla questione mensa scolastica. Dinanzi al vuoto politico e amministrativo, le dimissioni del Sindaco e della sua giunta sarebbero l’unico atto dovuto nei confronti di una Comunità che ha già perso troppo tempo”.

