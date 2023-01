Condividi subito la notizia

Per rafforzare e rendere efficace il “primato” della Basilicata come prima regione italiana nell’ambito del Pnrr per il rapporto tra progetti e Comuni che li hanno candidati diventa indispensabile dotare gli uffici municipali di piccoli e grandi Comuni di nuovo personale formato per affrontare tutti gli aspetti normativi e tecnici, in buona parte particolarmente complessi, richiesti dalle procedure del Pnrr. Così Giovanna Di Sanzo, consigliere della Provincia di Potenza, commentando il dato diffuso dalla Ragioneria generale dello Stato secondo il quale la media di progetti per comune nella regione è di 12, con un totale di 1582 progetti, per oltre 250 milioni di euro. Nell’area sud della provincia di Potenza, in particolare – aggiunge Di Sanzo – i Comuni già in tempi di normalità non ce la fanno ad assolvere all’ordinaria amministrazione e quindi non sono in grado di gestire l’attuazione dei progetti che rappresentano una grande opportunità da non sprecare. La Fondazione con il Sud, che sul tema ha svolto un’importante indagine. sollecita un intervento immediato dello Stato per garantire nuove assunzioni o, in alternativa, l’invio di strutture tecniche esterne per aiutare le amministrazioni. Credo – dice la consigliere provinciale – siano proposte concrete e di facile attuazione da sostenere con il duplice obiettivo di non correre il rischio di bloccare o comunque ritardare l’esecuzione dei progetti e di avviare al lavoro giovani laureati, specializzati, diplomati che nei nostri Comuni continuano ad emigrare acuendo il fenomeno dello spopolamento. Il protocollo firmato tra Anci e sindacati nazionali per attivare una «fattiva ed efficace collaborazione» in particolare su proposte riguardanti le misure per il rafforzamento delle strutture amministrative di Comuni e città metropolitane che favoriscano le assunzioni straordinarie previste per il Pnrr è un primo passo avanti.

