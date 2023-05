Condividi subito la notizia

Quali sono le vie del cicloturismo in Puglia? Su questo tema si apre il confronto fra guide, esperti del settore e appassionati all’interno del Molfetta Bike Festival, in corso di svolgimento a Molfetta fino a domenica 14 maggio, organizzato da I Bicipedi insieme al Comune di Molfetta.

Sabato 6 maggio, subito la seconda giornata del laboratorio di progettazione viaggi in bici, con inizio alle 17, è in programma il primo Bike Talk dedicato al cicloturismo in Puglia, che si terrà alla Cittadella degli Artisti, aperto dai saluti istituzionali dell’assessora all’Ambiente del Comune di Molfetta, Caterina Roselli.

A confrontarsi sul tema di grande attualità per lo sviluppo del turismo sostenibile, saranno Sebastiano Venneri, responsabile nazionale Turismo di Legambiente; Angelofabio Attolico, consulente dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia per gli itinerari culturali; Roberto Guido, esponente del Coordinamento dal basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese e autore di guide cicloturistiche; Vincenzo Intermite, guida Aigae in Valle d’Itria; Giovanni Prezioso, fondatore del progetto “I Bicipedi”.

Il Bike Talk, spiegano gli organizzatori, ha l’obiettivo di indagare sulle possibili prospettive per mettere al passo con altri territori l’offerta cicloturistica della Puglia, che può diventare un volano per lo sviluppo delle aree interne e può essere uno strumento importante per destagionalizzare il turismo in Puglia.

Il dibattito sarà focalizzato su tutta la Puglia e in particolare sulle aree del Barese, del Salento, della BAT (Bari-Andria-Trani), della Valle d’Itria e del Gargano, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e promuovere lo sviluppo del cicloturismo nella regione.

“Dobbiamo incentivare l’uso della bicicletta così da avere benefici sia a livello ambientale sia a livello personale”, sottolinea l’assessora all’Ambiente del Comune di Molfetta, Caterina Roselli, “puntiamo alla valorizzazione del nostro territorio. Tra gli eventi proposti, al termine di tour delle architetture rurali che si svolgerà sabato 13 maggio, avremo un appuntamento con la ciclocucina a Lama Martina per vivere assieme ai cittadini la bellezza del nostro parco naturale”.

La partecipazione agli eventi del Molfetta Bike Festival è gratuita perché finanziata dal Comune di Molfetta. Per partecipare agli eventi basta iscriversi al form scansionando il QR Code presente sulle locandine del festival, oppure accedere al seguente link: https://forms.gle/ZRnGKFtBSAMWxLg18.

