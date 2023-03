Condividi subito la notizia

Il Consiglio comunale fiume tenutosi lunedì scorso ha evidenziato i limiti dell’azione amministrativa della maggioranza del Sindaco Albano.

Le richieste della minoranza sui tempi del nuovo bando di igiene urbana, sulla riapertura del multipiano e della piscina, sugli interventi di riparazione della viabilità urbana e rurale non hanno trovato risposte concrete.

Nessuna rassicurazioni sull’aumento della TARI, né tantomeno sui tempi precisi di riapertura del centro per l’impiego a Pisticci Scalo.

La parola d’ordine dell’amministrazione Albano è la declinazione al condizionale delle risposte con evidente incertezza ed imbarazzo rispetto alle questioni sollevate.

Il bilancio di previsione rimane un oggetto misterioso così come il documento unico programmatico e il piano triennale del fabbisogno del personale.

Ad oggi l’unico dato oggettivamente riscontrabile è il mancato rispetto delle linee programmatiche adottate e del programma elettorale con il quale la maggioranza si è presentata ai cittadini.

Alle promesse non sono seguiti i fatti ed è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in cui versa il paese.

L’esclusione dalla partecipazione al bando regionale di finanziamento per la riqualificazione della piscina, il grave stato in cui versa l’ufficio del Giudice di Pace di Pisticci, la mancata adozione di un piano di mobilità urbana determinano gravi preoccupazioni che meritano un maggiore impegno da parte del sindaco Albano e della sua maggioranza.

Come minoranza consiliare continueremo a sollecitare il Sindaco Albano a determinarsi concretamente nell’affrontare la situazione ambientale che da anni interessa la Valbasento e ribadiamo la nostra disponibilità a mettere in campo azioni forti per ottenere risposte serie dalla Regione Basilicata e dalle istituzioni responsabili della tutela della salute dei cittadini.

Chiediamo al Sindaco di convocare gli stati generali della società civile per condividere veramente con la comunità le scelte che determinano il futuro del territorio pisticcese.

