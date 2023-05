Condividi subito la notizia

Si avvicina lo start del prossimo Giro d’Italia che inizia sabato prossimo per approdare in Basilicata lunedì 8 maggio, nella terza tappa con partenza da Vasto e arrivo a Melfi, dove si svolgerà la premiazione con il taglio del traguardo atteso intorno alle 17. Il giorno seguente, nella quarta tappa, si riparte invece da Venosa in direzione Campania, con arrivo a Lago Laceno.

“Sono pertanto due gli eventi di questa edizione della più importante kermesse ciclistica nazionale che attraverseranno il nostro territorio dando luogo ad uno dei più appassionanti spettacoli agonistici su due ruote che attrae sportivi e tifosi di tutto il mondo. La Basilicata, grazie alla collaborazione tra Regione, Provincia, Anas, Comuni, forze dell’ordine e Prefettura di Potenza si è fatta trovare pronta per il passaggio della carovana rosa attivandosi tempestivamente per assicurare strade sicure e adeguate alla competizione”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, che annuncia la sua presenza a Melfi per assistere alla premiazione delle maglie in palio a fine gara.

“È stato necessario, oltre che doveroso, accogliere le richieste degli organizzatori del Giro per garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva accelerando interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle arterie interessate, anticipando e assicurando risorse regionali alla Provincia e ai Comuni per il ripristino delle strade incluse nel percorso”.

L’assessore Merra ha infine ricordato che “il Giro d’Italia è una occasione importantissima per portare sotto i riflettori del più vasto pubblico la nostra terra, unica e meravigliosa, a maggior ragione nella presente circostanza che consentirà di pedalare tra i posti più suggestivi della nostra regione. Il rilancio turistico della Basilicata passa anche da questi eventi che mostrano la bellezza dei borghi e dei paesaggi lucani a chi non ha ancora avuto modo di apprezzarli fino in fondo”.

