Domenica 30 Aprile, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz-International Jazz Day, alle ore 20.30 presso il Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli”, si terrà il concerto “Itria Jazz Ensemble” che vedrà la partecipazione di Mino Lacirignola, Mario Caramia, Claudio Chiarelli, Giuseppe Zizzi, Cristina Lacirignola, Pasquale Mega, Pasqaule Suma, Carlo Petrosillo, Pasquale Angelini.

Istituita dall’ Unesco nel 2011 a seguito di un’idea del pianista Herbie Hancock, la Giornata Internazionale del Jazz si celebra ogni anno, il 30 aprile, allo scopo di ribadire l’importanza della musica jazz intesa come espressività musicale capace di liberare arte e creatività. L’iniziativa rientra nelle manifestazioni dedicate, in tutto il mondo, ad un genere musicale che ha visto numerosi musicisti protagonisti di un periodo d’oro della musica e di questo genere, legata strettamente – nella sua storia – all’emancipazione, al rispetto della dignità umana, alla democrazia, ai diritti civili.

Promosso dall’Associazione Culturale “Jazz Friends” e patrocinato dalle amministrazioni di Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, l’evento condurrà gli ascoltatori in un percorso di alto profilo artistico e musicale anche grazie alla partecipazione di musicisti di grande bravura e professionalità.

“La Giornata Internazionale del Jazz – evidenzia l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo – rientra negli obiettivi culturali che questa Amministrazione sta ponendo in essere. La partnership che lega i quattro comuni, attraverso uno stesso evento che circuita nelle varie location, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, un segnale di coesione importante per la nostra amata e meravigliosa Valle d’Itria. Tengo a ringraziare l’Associazione Jazz Friends, il suo direttore artistico Mino Lacirignola e tutti i musicisti coinvolti per aver aderito e partecipato con entusiasmo a questa iniziativa che – conclude l’Assessore – donerà al pubblico del territorio un evento certamente indimenticabile”.

L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Info Point di Martina Franca, in Piazza XX Settembre, 3 – Tel. 080.411.65.54.

