Nei prossimi giorni sei professionisti prenderanno servizio all’Asm



Quattro nuovi medici e due tecnici di laboratorio biomedico sono pronti a prendere servizio nei prossimi giorni all’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Lo fa sapere l’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli, di concerto con la Direzione generale dell’Asm che ha pubblicato le delibere di assunzione di specialisti e tecnici da destinare ai presidi ospedalieri e agli ospedali distrettuali.

“In particolare – ha spiegato l’assessore Fanelli – entreranno presto in organico tre psichiatri, un medico anestesista rianimatore, oltre a due tecnici di laboratorio biomedico. Le assunzioni rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni del Personale dell’Azienda per gli anni 2023-2025, approvato dalla Regione Basilicata lo scorso 17 febbraio. Continua senza sosta il programma di assunzioni nella sanità lucana – ha concluso Fanelli- con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari, le strutture territoriali e per garantire al cittadino lucano una risposta sempre più efficace ed esaustiva ai bisogni di cura”.

“Stiamo impiegando tutte le nostre energie – spiega il direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti – per poter reclutare il maggior numero possibile di professionisti, perseguendo quindi il miglioramento non solo dei percorsi di cura e presa in carico, ma anche il potenziamento delle risorse umane. A garanzia di tutti gli operatori aziendali che a tutt’oggi, incessantemente, prestano la loro opera a tutela del diritto alla salute di noi tutti”.

